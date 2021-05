കൂടിയ വേഗം, ഇന്ധനക്ഷമത: ആകാശത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ 3 ചിറകുള്ള വിമാനം

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദശാബ്ദങ്ങളായി വലിയ യാത്രാ വിമാനങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും നിര്‍മാണത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈയൊരു പേരുദോഷത്തിന് പരിഹാരമായാണ് എസ്ഇ എയറോനോട്ടിക്‌സ് തങ്ങളുടെ പുത്തന്‍ ജംബോ ജെറ്റ് കണ്‍സെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 70 ശതമാനം അധികം ഇന്ധനക്ഷമതയാണ് മൂന്ന് ചിറകുകളും രണ്ട് പിന്‍ ചിറകുകളുമുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ജംബോ ജെറ്റിന് ഇവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

എസ്ഇ 200 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിമാനത്തില്‍ 264 യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാകും. ഇതേ വലുപ്പമുള്ള വിമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 70 ശതമാനം കുറവ് ഇന്ധനം മതിയെന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഒരൊറ്റ യാത്രയില്‍ പരമാവധി 16,900 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം വരെ മറികടക്കാന്‍ ഇന്ധനക്ഷമത ഈ വിമാനത്തെ സഹായിക്കും. മണിക്കൂറില്‍ 1,111 കിലോമീറ്ററാണ്(മാക് 0.90) പരമാവധി വേഗം. വേഗത്തിലും ഇതേ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന മറ്റു യാത്രാ വിമാനങ്ങളെ എസ്ഇ200 എളുപ്പം മറികടക്കുന്നുണ്ട്.



ഡിസൈനില്‍ ചിറകുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് വലിയ മാറ്റമുള്ളത്. മൂന്നു ചിറകുകളാണ് ഈ ജംബോ ജെറ്റ് വിമാനത്തിനുള്ളത്. ഈ ചിറകുകൾ എളുപ്പത്തില്‍ പറന്നുയരാന്‍ വിമാനത്തെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് നിർമാതാക്കള്‍ പറയുന്നു. ഇതു എസ്ഇ 200ന് പറന്നുയരാനും പറന്നിറങ്ങാനും വേണ്ട റണ്‍വേയിലെ ദൂരവും ഗണ്യമായി കുറക്കുന്നു. ചെറു വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഈ വലിയ യാത്രാവിമാനത്തിന് അനായാസം ഇറങ്ങാന്‍ ഇതുമൂലം സാധിക്കും.



മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ വിമാനത്തിന്റെ ഇന്ധന ടാങ്ക് സാധാരണ വിമാനങ്ങളിലേതുപോലെ ചിറകിലല്ല എന്നതാണ്. ഈയൊരു ഡിസൈനിലെ പ്രത്യേകത മൂലം കൂടുതല്‍ കനം കുറഞ്ഞ ചിറകുകള്‍ എസ്ഇ 200ന് സാധ്യമാകും. വിമാനത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗത്താണ് ഇന്ധനടാങ്കും ഉണ്ടാവുക. നിലവില്‍ വിമാനങ്ങളെ പല ഭാഗങ്ങളായി നിര്‍മിച്ച ശേഷം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈയൊരു നടപ്പുരീതിയേയും എസ്ഇ 200 അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ ഭാഗമായാണ് എസ്ഇ200നെ നിര്‍മ്മിക്കുക.



രൂപകല്‍പനയിലെ പ്രത്യേകതകൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള യാത്രാവിമാനങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും എസ്ഇ200 എന്നാണ് നിര്‍മാതാക്കളായ എസ്ഇ എയറോനോട്ടിക്‌സ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അര നൂറ്റാണ്ടാണ് ഈയൊരു വിമാനത്തിന്റെ ആയുസ്സ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതേ വലുപ്പമുള്ള യാത്രാവിമാനം നിര്‍മിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി സമയം കൊണ്ട് എസ്ഇ200 നിര്‍മിക്കാമെന്നും എസ്ഇ എയറോനോട്ടിക്‌സ് പറയുന്നു. ഈയൊരൊറ്റ വിമാനം കൊണ്ട് തങ്ങള്‍ വ്യോമയാന മേഖലയില്‍ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് എസ്ഇ എയറോനോട്ടിക്‌സ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.



English Summary: This Tri-Wing Jumbo Jet Could Reduce Fuel Consumption by 70%