മുംബൈക്ക് സമീപം നങ്കൂരം തകര്‍ന്ന് പി305 ബാര്‍ജ് മുങ്ങിയ ദുരന്തത്തില്‍ 51 പേര്‍ മരിച്ചതായാണ് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ടൗട്ടേ ചുഴലിക്കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിട്ടും എവിടെയാണ് പിഴച്ചത്? നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുമായി നടുക്കടലില്‍ കഴിയുന്ന ബാര്‍ജുകള്‍ എന്താണ്?

അഫ്‌കോണ്‍സ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പി305 എന്ന ബാര്‍ജ് അടക്കം നാലു കപ്പലുകള്‍ക്കാണ് ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ പെട്ട് ചെറുതും വലുതുമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായത്. ഇവയില്‍ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന 714 പേരില്‍ 628 പേരെ ഇതുവരെ രക്ഷിക്കാനായെന്നാണ് വിവരം. പി305 ബാര്‍ജില്‍ മാത്രം 261 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയേറെ മനുഷ്യരുമായി നടുക്കടലില്‍ കഴിയുന്ന ബാര്‍ജുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാം.



എന്താണ് ബാര്‍ജ്? കപ്പലില്‍ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

അടിഭാഗം പരന്ന വലിയ ബോട്ടുകളാണ് ബാര്‍ജുകള്‍. നദികളിലും കനാലുകളിലുമെല്ലാം വലിയ തോതിലുള്ള ചരക്കു നീക്കത്തിനാണ് ഇവ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ചരക്കു നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ചിലവുകുറഞ്ഞ മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നാണിത്. എൻജിനുള്ള ബാർജുകളും ഇല്ലാത്തവയുമുണ്ട്. അപകടം നടന്ന ബാർജിന് എൻജിനില്ലായിരുന്നു.

മുംബൈ തീരത്തെ ബാര്‍ജുകള്‍ പ്രധാനമായും എണ്ണക്കമ്പനികളില്‍ പണിയെടുക്കാന്‍ വരുന്നവര്‍ക്കുള്ള താമസസ്ഥലങ്ങളാണ്. പി305ഉം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ്. സ്വന്തമായി ചലിക്കാന്‍ ശേഷിയില്ലാത്തവയായിരുന്നു ഈ ബാര്‍ജുകള്‍. ബോട്ടുകളില്‍ കെട്ടി വലിച്ചാണ് ഇവ നീക്കാറ്. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള കടല്‍ക്ഷോഭത്തില്‍ എട്ട് നങ്കൂരങ്ങളില്‍ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടി ഓയിൽ റിഗ്ഗിൽ ഇടിച്ചതാണ് പി305 ബാര്‍ജിനെ മുക്കിയത്.



പി305ന് സംഭവിച്ചതെന്ത്?

മുംബൈ തീരത്തു നിന്നും 176 കിലോമീറ്റര്‍ കടലിലാണ് മുംബൈ ഹൈ എന്ന എണ്ണപ്പാടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നു പ്രതിദിനം രണ്ടു ലക്ഷം ബാരലില്‍ കൂടുതല്‍ എണ്ണയാണ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒഎന്‍ജിസിക്ക് കീഴിലാണ് ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച പി305 അടക്കമുള്ള ബാര്‍ജുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ തീരസംരക്ഷണ സേന ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ മുന്നറിയിപ്പിനെ അര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുത്ത് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ പി305 ബാര്‍ജിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ ബല്‍വിന്ദര്‍ സിംഗ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഒഎന്‍ജിസിയും ബാര്‍ജിന്റെ ഉടമകളായ അഫ്‌കോണും ആരോപിക്കുന്നത്.



Representative Image

ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം ബാര്‍ജ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിന്നും 200 മീറ്റര്‍ മാത്രം അകലത്തിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. പരമാവധി കാറ്റിന്റെ വേഗത 40 നോട്‌സ്(മണിക്കൂറില്‍ 74 കിലോമീറ്റര്‍) ആകുമെന്നതും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തു നിന്നും 222 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയായിരിക്കും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമെന്നുമായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റന്‍ കണക്കുകൂട്ടിയത്. എന്നാല്‍ 100 കിലോമീറ്ററിലേറെ വേഗത്തില്‍ ആഞ്ഞടിച്ച ടൗട്ടേ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള കടല്‍ക്ഷോഭത്തില്‍ പെട്ട് പി305 തകരുകയായിരുന്നു.

ഈ ബാർജിലെ താമസക്കാരുടെ ഓയിൽ റിഗ്ഗിലെ ജോലികൾ 96 ശതമാനവും പൂർത്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരയിലേക്ക് മാറ്റി, പിന്നീട് തിരിച്ച് എത്തിക്കുന്നതില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടംകാരണമാണ് ബാർജ് മാറ്റാതിരുന്നതെന്നും ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അപകടം, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം

Coal Oil Transportation Tug Barge Tanker sea river Mother Vessel seatruck trucking

മെയ് 16ന് തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചയോടെയാണ് കടല്‍ക്ഷോഭം രൂക്ഷമായത്. പത്തു മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തില്‍ തിരമാലകള്‍ ഉയര്‍ന്നു. പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ ബാര്‍ജിന്റെ എട്ട് നങ്കൂരങ്ങളില്‍ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടി. രാവിലെയോടെ കൂടുതല്‍ കാറ്റും കോളും വന്നതോടെ നാല് നങ്കൂരങ്ങള്‍ കൂടി പൊട്ടി. ഇതോടെ ബാര്‍ജിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂര്‍ണമായും നഷ്ടമായി. അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ സംസ്‌കരണ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ ഇടിച്ചതോട ബാര്‍ജില്‍ ദ്വാരമുണ്ടാവുകയും വെള്ളം കയറാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഒരു വശം ചരിഞ്ഞ് പാതി മുങ്ങി ഒഴുകുമ്പോഴാണ് വൈകീട്ട് മൂന്നു മണിയോടെ ഐഎന്‍എസ് കൊച്ചി ബാര്‍ജിന് അടുത്തെത്തുന്നത്.

അപ്പോഴും എട്ട് മീറ്ററിലേറെ തിരകളുമായി കടല്‍പ്രക്ഷുബ്ദമായിരുന്നതിനാല്‍ നങ്കൂരം നഷ്ടപ്പെട്ട് അലഞ്ഞ ബാര്‍ജിന് തൊട്ടടുത്തേക്ക് ഐഎന്‍എസ് കൊച്ചിയെ എത്തിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. ബാര്‍ജിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ സുരക്ഷിത അകലത്തില്‍ നിന്ന ഐഎന്‍എസ് കൊച്ചി ലക്ഷ്യമാക്കി സുരക്ഷാ ജാക്കറ്റ് ധരിച്ച് ചാടുകയായിരുന്നു. രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ മുതല്‍ 14 മണിക്കൂര്‍ വരെ കടലില്‍ ഒഴുകി നടന്ന ശേഷമാണ് പലര്‍ക്കും കപ്പലിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലെത്താനായത് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് അപകടത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാവുക.



English Summary: Know More About Barge P 305 Accident