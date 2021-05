ഫോഡ് എഫ് 150 ലൈറ്റ്നിങ് ഓടിച്ച് ജോ ബൈഡൻ, പ്രസിഡന്റിനായി എത്തുമോ ഇലക്ട്രിക് ബീസ്റ്റ്

ലോകത്തെവിടെയും ഏറ്റവും വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗിക വാഹനമാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ലിമൊസിനായ ‘ബീസ്റ്റ്’. എന്നാൽ യു എസ് പ്രസിഡന്റായ ജോ ബൈഡൻ വൈദ്യുത വാഹന(ഇ വി)ങ്ങളെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ രൂപത്തിൽ ‘ബീസ്റ്റ്’ എത്രകാലം തുടരുമെന്ന ചോദ്യം കരുത്താർജിക്കുകയാണ്.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി സുരക്ഷിതവും സുഖകരവുമായ യാത്രയ്ക്കായി യു എസ് പ്രസിഡന്റുമാർ ആശ്രയിക്കുന്നതും ‘കാഡിലാക് വൺ’ എന്ന ഔദ്യോഗിക നാമമുള്ള ‘ബീസ്റ്റി’നെയാണ്. അതിശക്തമായ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ പേരിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കോട്ടയെന്നു തന്നെ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ‘ബീസ്റ്റി’ന്റെ ഭാരം ഒൻപതു ടണ്ണോളം വരും. ഏത് അടിയന്തിര സാഹചര്യവും നേരിടാനും അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാനും പ്രാപ്തിയുള്ള ‘കാഡിലാക് വണ്ണി’നു കരുത്തേകുന്നത് ഡീസൽ എൻജിനാണ്. കാറിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമതയാവട്ടെ ലീറ്ററിന് മൂന്നു കിലോമീറ്ററോളവും.



ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ മലിനീകരണ വിമുക്തമായ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന ലിമൊസിനിനോട് ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തയിലെ ഫോഡിന്റെ പുത്തൻ ഇ വിയായ ‘എഫ് 150 ലൈറ്റ്നിങ്’ ഓടിച്ചു നോക്കാൻ 78കാരനായ ബൈഡൻ കാട്ടിയ താൽപര്യവും ഈ ആഭിമുഖ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഔദ്യോഗിക വാഹനമായി വൈദ്യുത ലിമൊസിൻ ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന ആശയത്തോട് പ്രസിഡന്റ് താൽപര്യം കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെൻ സാകിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വിഷയം പ്രസിഡന്റ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നെന്നാണ് അവരുടെ സ്ഥിരീകരണം. യു എസിന്റെ ശ്രദ്ധ ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളിലാവണമെന്നു പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലെത്തുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പുതന്നെ ജോ ബൈഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ സർക്കാർ വാഹനങ്ങളായി ഇ വികൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ബൈഡൻ പ്രസിഡന്റ്പദത്തിലെത്തിയത് യു എസിലെ വൈദ്യുത വാഹന നിർമാതാക്കൾക്കും ആവേശം പകർന്നിട്ടുണ്ട്.



ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന യു എസ് പ്രസിഡന്റിനായി നിലവിലുള്ള ലിമൊസിൻ വൈദ്യുതീകരിക്കാനാണോ അതോ ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന പുതിയ കാർ രൂപകൽപ്പപന ചെയ്യാനാണോ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പദ്ധതിയെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഇത്രയേറെ ഭാരമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ‘കാഡിലാക് വണ്ണി’നു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഊർജം കണ്ടെത്തുക എന്നതു കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാവും. പോരെങ്കിൽ അടിയന്തിരഘട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ‘ബീസ്റ്റ്’ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന പ്രകടനക്ഷമത ആവർത്തിക്കാൻ പോന്ന വൈദ്യുത പവർ ട്രെയ്ൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതും എളുപ്പമാവില്ല.



യു എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ യാത്രകൾക്ക് പര്യാപ്തമായ സഞ്ചാര ശേഷി(റേഞ്ച്) ഉറപ്പാക്കുന്നതും വിദേശ സന്ദർശന വേളകളിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതുമൊക്കെ ‘ബീസ്റ്റി’ന്റെ ഇ വി പതിപ്പിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്.



