ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാന്യമായി വാഹനമോടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റിന് നാം ഇരയാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു അപകട വിഡിയോയാണ് സൈബർബാദ് പൊലീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

അമിതവേഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം തെറ്റി എത്തിയ ടിയുവി 300 ഒരു ഫോർച്യൂണറെ ഇടിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ. ലൈനും വേഗവും പാലിച്ച് റോഡിലൂടെ മര്യദയ്ക്ക് വരികയായിരുന്ന ഫോർച്യൂണറാണ് ടിയുവിയുടെ അമിതവേഗത്തിന്റെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്.



നാലുവരി പാതയിൽ നിയന്ത്രണം തെറ്റി എതിർദിശയിലേക്ക് എത്തിയാണ് ടിയുവി ഫോർച്ചൂണറെ ഇടിച്ചത് എന്ന് വിഡിയോയിൽ വ്യക്തം. ഫോർച്യൂണർ ഓടിച്ച യുവതിക്കും ടിയുവി ഓടിച്ച ആൾക്കും ചെറിയ പരിക്കുകളുണ്ടെന്നും ആർക്കും ഗുരുതരമല്ലെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.



English Summary: Reckless Driving at high speed trying to take a turn results in a crash