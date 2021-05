മഹാരാജാവിന്റെ പ്രതികാരം, ചവറ് വണ്ടിയായി റോൾസ് റോയ്സ്! സത്യമെന്ത്?

ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ആഡംബര കാര്‍ നിർമാതാക്കളാണ് റോള്‍സ് റോയ്‌സ്. ആഡംബരവും പാരമ്പര്യവും കാര്യക്ഷമതയും ഒത്തിണങ്ങിയ റോള്‍സ് റോയ്‌സ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള പണക്കാരുടെ ഇഷ്ടവാഹനവുമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ മഹാരാജാവ് റോള്‍സ് റോയ്‌സ് കാറുകളെ മാലിന്യം പെറുക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ കുറച്ച് കാലമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിന് പിന്നിലെ വസ്തുത?

മഹാരാജാവ് ജെയ് സിങ്ങിന്റെ പ്രതികാരം

ഇതുവരെയും നിങ്ങള്‍ ആ കഥ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ അറിഞ്ഞോളൂ, അതിങ്ങനെയാണ്. ഒരിക്കല്‍ മഹാരാജാ ജെയ് സിങ് ലണ്ടന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. സാധാരണ ഇന്ത്യന്‍ വേഷത്തില്‍ അദ്ദേഹം ലണ്ടനില്‍ ചുറ്റാനിറങ്ങി. ലണ്ടന്‍ നഗരത്തിലെ റോള്‍സ് റോയ്‌സ് ഷോറൂം ജെയ് സിങ്ങിന്റെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചു. എന്നാല്‍ ആ ഷോറൂമിന്റെ മാനേജര്‍ ജെയ് സിങ്ങിനെ ഷോറൂമിന് അകത്തേക്ക് കടക്കാന്‍ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല. ജെയ് സിങ്ങിന്റെ വേഷം കണ്ട് അദ്ദേഹം ഭിക്ഷക്കാരനാണെന്ന് തെറ്റിധരിച്ചായിരുന്നു മാനേജര്‍ തടഞ്ഞത്.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടും മഹാരാജാവിന് തനിക്കേറ്റ അപമാനം മറക്കാനും പൊറുക്കാനുമായില്ല. ഉടനെ ആറു റോള്‍സ് റോയ്‌സ് കാറുകള്‍ അദ്ദേഹം വാങ്ങി. ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ഈ ആറു റോള്‍സ് റോയ്‌സുകളും മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിക്ക് മാലിന്യം പെറുക്കാന്‍ ജെയ് സിങ് നല്‍കിയെന്നാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. മാലിന്യ വണ്ടികളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോള്‍സ് റോയിസിന്റേതെന്ന പേരില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ വരെ കഥക്കൊപ്പം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.



എന്താണ് സത്യം



ഈ കഥ സത്യമാണോ എന്നറിയാന്‍ ആദ്യം മഹാരാജ ജെയ് സിങ് ആരാണെന്നറിയണം. ജെയ് സിങ് രണ്ടാമന്‍ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1688 നവംബര്‍ മൂന്നിനായിരുന്നു. മരിച്ചതാകട്ടെ 1743 സെപ്തംബര്‍ 21നും. കാള്‍ ബെന്‍സ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കാര്‍ നിര്‍മാണം ആരംഭിക്കുന്നതാകട്ടെ 1885ലും. ഇനി റോള്‍സ് റോയ്‌സിന്റെ കാര്യമെടുത്താല്‍ 1906ലാണ് അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് ജെയ് സിങ്ങിന്റെ മരണ ശേഷം, 163 വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരുടേയോ കുബുദ്ധിയില്‍ ഉദിച്ച ഈ കഥക്ക് വസ്തുതയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.



സമാനമായ കഥ ഇന്ത്യയിലെ പല മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ പേരിലും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരത്പൂരിലെ മഹാരാജാ കിഷന്‍ സിങ് ഹൈദരാബാദ് നിസാം പട്യാലയിലെ മഹാരാജ തുടങ്ങി പലരും ഈ റോള്‍സ് റോയ്‌സ് കല്‍പിത കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരാറുണ്ട്. അതാത് പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും ഓരോ കഥയിലുമുണ്ടാവും.



റോള്‍സ് റോയ്‌സിലെ ചൂല്‍

റോള്‍സ് റോയ്‌സിന്റെ ടയറുകള്‍ക്ക് മുൻപിലായി ചൂലുകള്‍ വച്ച ചിത്രമാണ് റോള്‍സ് റോയ്‌സിനെ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി മാലിന്യ വണ്ടിയാക്കുന്നവര്‍ തെളിവായി പലപ്പോഴും നിരത്തുന്നത്. ആദ്യകാല റോള്‍സ് റോയ്‌സ് വാഹനങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ ഇത്തരം ചൂലുകള്‍ പലപ്പോഴും ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നതാണ് മറ്റൊരു രസകരമായ വസ്തുത.

ഇന്നത്തെ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം റോഡുകളും മണ്‍പാതകളായിരുന്നു. ചെറുകല്ലുകളും ചരലുകളുമൊക്കെ റോഡില്‍ സാധാരണമായിരുന്നു. ടയറിന് മുന്‍ ഭാഗത്തെ ചെറുകല്ലുകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ആദ്യകാല റോള്‍സ് റോയ്‌സുകളുടെ മുന്‍ ഭാഗത്ത് ചൂല്‍ വെച്ചിരുന്നത്. അല്ലാതെ അതൊരു മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി ചവറു വണ്ടിയായതിനാലല്ല.



