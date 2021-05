ആഡംബര കാറുകൾ ദുബായ് പൊലീസിനു പുതുമയല്ല. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ആർഭാടം നിറഞ്ഞ സൂപ്പർ സ്പോർട് കാറുകളുടെ വിപുല ശേഖരം തന്നെ ദുബായ് പൊലീസിനു സ്വന്തമാണ്. വേഗമേറിയ സൂപ്പർ കാറുകളും കാടെന്നോ നാടെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എവിടെയും കുതിച്ചെത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ള സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എസ് യു വി)ങ്ങളും വാഴുന്ന ദുബായ് പൊലീസിന്റെ പട്രോൾ കാർ ശേഖരത്തിൽ ഇടം നേടുകയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നിർമാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടേയിയുടെ ആഡംബര ബ്രാൻഡായ ജെനിസിസ്. 2021 ജെനിസിസ് ജി വി 80 ആണു ദുബായ് പൊലീസ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പോർഷെയും മക്ലാരനും ഫെറാരിയും ബ്യുഗാട്ടിയുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ദുബായ് പൊലീസ് പട്രോൾ കാർ ശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ജെനിസിസ് ജി വി 80.

വെട്ടിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അമിത വേഗക്കാരെ കുടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു ദുബായ് പൊലീസ് ജെനിസിസ് ജി വി 80 എന്ന ടർബോചാർജ്ഡ് ആഡംബര എസ് യു വിയെ പട്രോൾ കാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 3.5 ലീറ്റർ, നാലു സിലിണ്ടർ, ടർബോ ചാർജ്ഡ്, വി സിക്സ് എൻജിനാണ് ജെനിസിസ് ജി വി 80 എസ് യു വിക്കു കരുത്തേകുന്നത്. തികച്ചും ആധുനികമായ വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ‘ജെനിസിസ് ജി വി 80’ പട്രോൾ കാർ ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണു ദുബായ് പൊലീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് റസ്ക്യൂ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് അൽ റസൂഖിയുടെ വിശദീകരണം.

പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളാണു ദുബായ് പൊലീസ് നിരന്തരം തേടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, കാഴ്ചപ്പകിട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടല്ല ഈ കാറുകൾ പൊലീസ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്; മറിച്ച് ദുബായ് പൊലീസ് എത്രത്തോളം സൗഹൃദപരമാണെന്നു നഗരവാസികളെയും വിനോദ സഞ്ചാരികളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.



കമ്പനിയുടെ വാഹനം പട്രോൾ കാറായി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ദുബായ് പൊലീസിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ജെനെസിസും ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ക്രമസമാധാനപാലനത്തിൽ ദുബായ് പൊലീസ് ജനറൽ കമാൻഡുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ജെനെസിസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക മേധാവി ബാങ് സുൻ ജിയോങ്ങിന്റെ പ്രതികരണം.



English Summary: Dubai Police adds this turbocharged luxury SUV to fleet of awesome patrol cars