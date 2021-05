10 സെക്കൻഡിൽ ടോൾ, നിര 100 മീറ്ററിലേറെ നീണ്ടാൽ ഫ്രീ പാസ്: എൻ എച്ച് എ ഐ

രാജ്യത്തെ ദേശീയ പാതകളിൽ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ പോലും ഓരോ വാഹനവും ടോൾ പ്ലാസകളിൽ 10 സെക്കൻഡിലേറെ കാത്തുകിടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നു ദേശീയ പാത അതോറിട്ടി(എൻ എച്ച് എ ഐ). ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ടോൾ പ്ലാസകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ നിര 100 മീറ്ററിലേറെ നീളുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും എൻ എച്ച് എ ഐ പുറത്തിറക്കി.

ദേശീയപാതകളിലെ ചുങ്ക പിരിവ് ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസ്ഥയിലാക്കുന്ന ഫാസ്റ്റാഗ് സമ്പ്രദായം പൂർണതോതിൽ നിലവിൽ വന്നതോടെ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ വാഹനങ്ങൾ കാത്തുകിടക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവായെന്ന് അതോറിട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ വാഹനങ്ങളുടെ നിര 100 മീറ്ററിലേറെ നീളുന്ന പക്ഷം, നിരയുടെ ദൈർഘ്യം 100 മീറ്ററിൽ താഴെയെത്തുംവരെ വാഹനങ്ങൾ ടോൾ ഒഴിവാക്കി കടത്തി വിടണമെന്നാണ് എൻ എച്ച് എ ഐയുടെ പുതിയ നിർദേശം. ഇതിനായി ഓരോ ലെയ്നിലും ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ അകലം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ മഞ്ഞ വര അടയാളപ്പെടുത്താനും ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഈ നടപടിയിലൂടെ ടോൾ പ്ലാസ കരാറുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തബോധം വർധിപ്പിക്കാനാവുമെന്നാണ് എൻ എച്ച് എ ഐയുടെ പ്രതീക്ഷ.



ടോൾ പിരിവിലെ വരുമാന ചോർച്ച തടയാനും പ്ലാസകളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉയർത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് എൻ എച്ച് എ ഐ ഫാസ്റ്റാഗ് സംവിധാനം കർശനമാക്കിയത്. തുടർന്ന് ടോൾ പ്ലാസകളിലെ പിരിവിന്റെ 96 ശതമാനവും ഫാസ്റ്റാഗ് മുഖേനയായെന്നാണ് അതോറിട്ടിയുടെ കണക്ക്; പലയിടത്തും ടോൾ പിരിവിന്റെ 99 ശതമാനവും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം മുഖേനയായെന്നും എൻ എച്ച് എ ഐ അവകാശപ്പെടുന്നു.



ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ പിരിവ്(ഇ ടി സി) സംവിധാനം വ്യാപകമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ കഴിയുംവിധമാവും ഭാവിയിൽ ടോൾ പ്ലാസകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയെന്നും എൻ എച്ച് എ ഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അഠുത്ത 10 വർഷത്തേക്കുള്ള ഗതാഗതത്തിരക്ക് കൂടി പരിഗണിച്ചാവും പ്ലാസകളുടെ ഘടന നിർണയിക്കുക. ടോൾ പിരിവ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അതോറിട്ടി അറിയിച്ചു.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയുമൊക്കെ വെല്ലുവിളിയാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലാസകളിൽ കർശനമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവർമാരും ടോൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായുള്ള സംസർഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും ഫാസ്റ്റാഗ് സമ്പ്രദായം സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എൻ എച്ച് എ ഐ വിശദീകരിക്കുന്നു.

