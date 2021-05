ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റർ നിർമാണത്തിൽ സഹകരിച്ചു മാരുതി

‘കോവിഡ് 19’ രോഗികളുടെ ചികിത്സാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനായി ഓക്സിജൻ ജനററേറ്ററുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ചെറുകിട യൂണിറ്റുകൾക്കു പിന്തുണയുമായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്(എം എസ് ഐ എൽ) രംഗത്ത്. ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗമെത്തുന്നതിനകം തന്നെ ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റർ ഉൽപ്പാദനം 10 ഇരട്ടിയിലേറെ വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി.

ഓക്സിജൻ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താനായി വലിയ ആശുപത്രികളിൽ പ്രഷർ സ്വിങ് അഡ്സോർപ്ഷൻ(പി എസ് എ) സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും മാരുതി സുസുക്കി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്സിജൻ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു പുറമെ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നതിലെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനും പി എസ് എ ഓക്സിജൻ ജനറേറ്ററുകൾക്കാവുമെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ആർ സി ഭാർഗവ വിശദീകരിച്ചു.



ഓക്സിജൻ പി എസ് എ ജനറേറ്റർ ഉൽപ്പാദനം ഉയർത്താനായി എയറോക്സ് നൈജെൻ എക്വിപ്മെന്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, സാം ഗ്യാസ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഗ്യാസ്കോൺ എൻജിനീയേഴ്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുമായാണു മാരുതി സുസുക്കി സഹകരിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനികളിൽ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഓക്സിജന്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഉൽപ്പാദന ശേഷി, പ്രതിദിനം രണ്ട് പ്ലാന്റ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചെന്നും മാരുതി സുസുക്കി അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്രതിദിനം ഒരു ടൺ അഥവാ മിനിറ്റിൽ 500 ലീറ്റർ ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റിന് 60 മുതൽ 70 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണു വില.



മേയിൽ ഇതിനോടകം 70 ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റർ പ്ലാന്റുകൾ നിർമിച്ചെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്ത മാസം ഉൽപ്പാദനം 150 പ്ലാന്റുകളായി ഉയർത്തനാവുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ആധികാരിക കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യത്താകെ തന്നെ ഇത്രയും ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ നിർമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു മാരുതി സുസുക്കിയുടെ നിലപാട്. നിലവിൽ 225 പ്ലാന്റുകൾക്കുള്ള ഓർഡറാണ് ഈ കമ്പനികളിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്.



പുതുതായി നിർമിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളിൽ 20 എണ്ണം ഹരിയാനയിലെയും ഡൽഹി രാജ്യതലസ്ഥാന മേഖല(എൻ സി ആർ)യിലെയും ആശുപത്രികൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനാണു മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പദ്ധതി. അവശേഷിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ മൂന്നു കമ്പനികളും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപണനം നടത്തും.



ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ യന്ത്രഘടകങ്ങളുടെയും കഴിവുള്ള ജീവനക്കാരുടെയും ലഭ്യതയാണ് മാരുതി സുസുക്കി പ്രധാനമായും ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ഒപ്പം കമ്പനിയുടെ സപ്ലയർമാരിൽ നിന്ന് എയർ കംപ്രസർ പോലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന ഘടകങ്ങളും മാരുതി സുസുക്കി സമാഹരിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഓക്സിജൻ നിർമാണത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള ഘടകമായ സിയൊലൈറ്റും മാരുതി സുസുക്കി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജർമനിയിൽ നിന്്ന 120 ടൺ സിയൊലൈറ്റ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു; 200 ടൺ കൂടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെയും ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയുടെയും സ്ഥിതിഗതി വിലയിരുത്തി ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റർ നിർമാതാക്കൾക്കുള്ള പിന്തുണ തുടരാനും മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിജൻ പി എസ് എ ജനറേറ്ററുകൾക്ക് ഓർഡർ നൽകാനായി പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറേറ്ററുകൾക്കുള്ള ആവശ്യം നിലവിലുള്ള കാലത്തോളം നിർമാതാക്കൾക്കു പിന്തുണയും തുടരാനാണു മാരുതി സുസുക്കിയുടെ നീക്കം.

English Summary: Maruti Suzuki To Enhance Production Of Oxygen Generators For COVID Patients