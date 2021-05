ഉടൻ വിപണിയിലെത്തുന്ന അൽക്കസറിന് രാജകീയ സ്വാഗതമേകി ഹ്യുണ്ടേയ് എസ്‌യുവികൾ. ട്യൂസോൺ, കോന, ക്രേറ്റ, വെന്യു എന്നീ എസ്‍യുവികൾ ഉപയോഗിച്ച് റാൻ ഓഫ് കച്ച് മരുഭൂമിയിൽ അൽക്കസർ എന്നെഴുതിയാണ് പുതിയ എസ്‍‌യുവിയെ വരവേറ്റത്. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളേയും ലോക്‌ഡൗണിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് അൽക്കസറിന്റെ വില പ്രഖ്യാപനം ഹ്യുണ്ടേയ് നീട്ടിയിരുന്നു.

ഏറെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും പരീക്ഷണയോട്ടങ്ങൾക്കുമൊടുവിലാണ് അൽക്കസർ പുറത്തിറക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹ്യുണ്ടേയ് അറിയിക്കുന്നത്. 75.6 ശതമാനം നൂതനവും കരുത്തുറ്റതുമായ സ്റ്റീലിലാണ് വാഹനം നിർമിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ മൂന്നു ലക്ഷം മണിക്കൂർ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് അൽക്കസർ എന്നും ഹ്യുണ്ടേയ് പറയുന്നു.



മികച്ച സ്റ്റൈലും പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളുമായി എത്തുന്ന എസ്‍യുവി ആറ്, ഏഴ് സീറ്റ് വകഭേദങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. മനോഹരമായ മുൻഗ്രില്ലുകൾ, ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, ബോൾഡായ സി പില്ലർ എന്നിവ പുതിയ വാഹനത്തിലുണ്ട്. മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുമായാണ് പുതിയ എസ്‍യുവി വിപണിയിലെത്തുക.



ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിലേക്ക്...

രാജ്യാന്തര വിപണിയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിർമിച്ചാണ് അൽക്കസാർ പുറത്തിറങ്ങുക. പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ നിർമാണവും ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഹ്യുണ്ടേയ് അറിയിരിക്കുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി അവസാനമാണ് പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സ്പാനിഷ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് എസ്‌യുവിയ്ക്ക് അൽക്കസർ എന്ന പേര് ഹ്യുണ്ടേയ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പ്രീമിയവും മികച്ച സ്ഥല സൗകര്യവും ആഡംബരം നിറഞ്ഞതുമായ എസ്‌യുവിക്ക് ഏറ്റവും ചേർന്ന പേരാണ് അൽക്കസർ എന്ന് ഹ്യുണ്ടേയ് പറയുന്നു. മികച്ച സ്റ്റൈലും ഉഗ്രൻ ഇന്റീരിയറുമായി എത്തുന്ന വാഹനത്തിന് കണക്റ്റുവിറ്റി അടക്കമുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ടാകും.



159 പിഎസ് കരുത്തും 19.5 കെജിഎം ടോർക്കുമുള്ള മൂന്നാം തലമുറ എൻയു 2 ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനും 115 പിഎസ് കരുത്തും 25.5 എൻഎം ടോർക്കുമുള്ള 1.5 ലീറ്റർ യു2 ഡീസൽ എൻജിനുമാണ് വാഹനത്തിന് കരുത്തേകുന്നത്. ആറ് സ്പീഡ് മാനുവൽ, ആറ് സ്പീഡ് ഓട്ടമാറ്റിക് വകഭേദങ്ങള്‍ വാഹനത്തിനുണ്ട്. കൂടാതെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനായി ഇക്കോ, സിറ്റി, സ്പോർട്സ് എന്നീ മോഡുകളുമുണ്ട്.



English Summary: Hyundai SUVs get together at Rann of Kutch to welcome Alcazar