ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളിന് ന്യൂയോർക്കിൽ മുംബൈ നിരക്കിന്റെ പകുതി വില

ദിവസങ്ങളായി നടപ്പാവുന്ന വർധനയുടെ ഫലമായി രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വില പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്കു കുതിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിൽ പെട്രോൾ ലീറ്ററിന്റെ വില ഇതാദ്യമായി 100 രൂപയ്ക്കു മുകളിലെത്തി; ഇതോടെ ന്യൂയോർക്കിലെ ഗ്യാസൊലിൻ വിലയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടിയോളമായി മുംബൈയിലെ വില.

ഇക്കൊല്ലം തന്നെ മുംബൈയിലെ പെട്രോൾ വിലയിൽ 11 ശതമാനത്തോളം വർധനയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്; തിങ്കളാഴ്ച 100.47 രൂപ(അഥവാ 1.39 ഡോളർ)യായിരുന്നു മുംബൈയിൽ പെട്രോൾ ലീറ്ററിനു വില.

അതേസമയം, യു എസിലെ സാമ്പത്തിക ആസ്ഥാനമായ ന്യൂയോർക്കിൽ ഗ്യാസൊലിൻ ലീറ്ററിന് 57.55 രൂപ(അഥവാ 0.79 ഡോളർ) ആയിരുന്നു വിലയെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി റിസർച് ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിട്ടിയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‌

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയുടെ സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനായി പെട്രോളും ഡീസലുമടക്കമുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്ക് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിരന്തരം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലയിൽ 60 ശതമാനത്തോളം വിവിധ നികുതികളുടെ വിഹിതമാണ്. പോരെങ്കിൽ 2013 മുതലുള്ള കാലത്തിനിടെ ഇന്ധനങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്കിൽ ഇരട്ടിയോളം വർധനയും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.



വില ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതിനൊപ്പം ‘കോവിഡ്19’ മഹാമാരി പരിഗണിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടിയായതോടെ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിൽപ്പന ഗണ്യമായി ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2019 മേയ് മാസവുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഇന്ധന വിൽപ്പനയിൽ 30 ശതമാനത്തിലേറെ ഇടിവു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വിലയിൽ ഇടിവു നേരിടുകയോ സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന നികുതി നിരക്കിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതിഗതി കൂടുതൽ മോശമാവുമെന്നാണു ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ എൻ വിജയഗോപാൽ നൽകുന്ന സൂചന. ഇത്തരം അനുകൂല സാഹചര്യമില്ലാത്തപക്ഷം ചില്ലറ വിൽപ്പന വില ഉയർത്തുകയല്ലാതെ എണ്ണ കമ്പനികൾക്കു മറ്റു മാർഗമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

