ഗതാഗത നിയമലംഘനം ദുബായ് പൊലീസ് മാനത്ത് കാണും: ഇതുവരെ പിടികൂടിയത് 2933 പേരെ

തിരക്കേറിയ നിരത്തുകളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനായി പൊലീസിനെ നിയോഗിക്കുന്നതു പഴങ്കഥയാവുകയാണ്. തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ കാമറകൾ വിന്യസിക്കുന്നതും പുതുമയല്ലാതാവുന്നു. ദുബായ് പോലുള്ള മഹാനഗരങ്ങളിൽ മാനത്തു നിന്നുള്ള നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാവുകയാണു പൊലീസിന്റെ ഗതാഗത നിന്ത്രണം. ഗതാഗത നിയമ ലംഘകരെ കയ്യോടെ പിടികൂടാനും ഉടനടി പിഴ ഈടാക്കാനും ദുബായ് പൊലീസിനെ സഹായിക്കുന്നത് പരിധികളില്ലാതെ പറന്നു നടക്കുന്ന ഡ്രോണുകളാണ്.

വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ റസല്യൂഷനേറിയ കാമറകളാണ് ഈ ‘പറക്കും കണ്ണു’കളുടെ കരുത്ത്. ഇപ്രകാരം പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ 2933 ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങളാണു കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിടെ ദുബായ് പൊലീസ് പിടികൂടിയതും കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിച്ചതും. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടു ഡ്രോണുകളാണു ദുബായ് നഗരത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടെ തന്നെ ദൈനംദിന പരിശോധനകളിലും നിരത്തുകളിലെ നിരീക്ഷണത്തിലുമെല്ലാം നിർണായക ഘടകമായി ഈ ഡ്രോണുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്നാണു പൊലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.



സാധാരണ ഗതിയിൽ പട്രോൾ കാറുകൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ വിഷമമുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലും പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ കാര്യക്ഷമമായി വാനനിരീക്ഷണം നടത്താൻ ഡ്രോണുകൾക്കു സാധിക്കും. പറന്നെത്തുന്ന ഈ ‘പറക്കും കാമറ’കളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാവട്ടെ വ്യക്തതയിലും മിഴിവിലും മുൻപന്തിയിലാണ്; നിയമം ലംഘിച്ച വാഹനത്തിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മാത്രമല്ല, ഓടിക്കുന്ന ആളിന്റെ മുഖവും കാമറ സംശയാതീതമായി പകർത്തും.



ലക്ഷ്യം ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണെങ്കിലും ഡ്രോൺ സഹായത്തോടെ മറ്റു കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ പിടികൂടാനും സാധിച്ചത് ദുബായ് പൊലീസിനു കൂടുതൽ നേട്ടമായിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പൊലീസ് തേടി നടന്ന 159 കാറുകളാണു ഡ്രോണുകൾ ‘പൊക്കി’യത്; പോരെങ്കിൽ ലഹരി മരുന്നു വ്യാപാരം പോലുള്ള ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യം പിടികുടാനും ആകാശത്തു നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണം പൊലീസിനെ സഹായിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും ‘കോവിഡ് 19’ വ്യാപനവും വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാലത്ത് മുഖാവരണം ധരിക്കാതെ കാർ ഓടിച്ച 518 പേർക്കാണു ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘പാര’യായത്. കുതിച്ചുപായുന്ന വാഹനങ്ങളെ അവഗണിച്ച് അലക്ഷ്യമായും അശ്രദ്ധമായും റോഡ് മുറിച്ചു കടന്ന 37 പേരെയും ഡ്രോൺ പിടികൂടി.



English Summary: Dubai Police used Drones to Detect 2993 Traffic Violations During First Quarter of 2021