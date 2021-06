ഈ വർഷം അവസാനിക്കുംമുമ്പ് തന്നെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ(ഇ വി) ഇന്ത്യയിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തിക്കാൻ യുഎസ് നിർമാതാക്കളായ ടെസ്‌ല ശ്രമം തുടങ്ങി. പരീക്ഷണ ഓട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള മോഡൽ ത്രീ സെഡാനുകൾ അടുത്ത മാസമോ ഓഗസ്റ്റിലോ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനും ഓട്ടമോട്ടീവ് റിസർച് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ(എ ആർ എ ഐ)യിൽ നിന്നുള്ള അനുമതികൾക്കുമൊക്കെയായി ആദ്യ ബാച്ചിലെ മൂന്നു കാറുകൾ മുംബൈയിൽ എത്തിയതായും സൂചനയുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പക്ഷം വർഷാവസാനത്തോടെ തന്നെ ടെസ്‌ല ഇന്ത്യയിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കാർ വിൽപന ആരംഭിക്കും.

ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ നേതൃനിര വിപുലീകരിക്കാനും കാർ വിൽപനയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കാനും ടെസ്‌ല നടപടി തുടങ്ങി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വൻനഗരങ്ങളിൽ മാത്രമാവും ടെസ്‌ലയുടെ കാറുകൾ വിൽപനയ്ക്കെത്തുക; വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളിലും ബാറ്ററി നിർമാണത്തിലുമൊക്കെ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വ്യക്തതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണു ടെസ്‌ല. മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി നഗരങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി ഷോറൂം ആരംഭിക്കാനാണു ടെസ്ലയുടെ നീക്കം. അതേസമയം, വർക്ഷോപ്പുകൾ ഫ്രാഞ്ചൈസി അടിസ്ഥാനത്തിലാവും പ്രവർത്തിക്കുക.



മുംബൈ കേന്ദ്രീകരിച്ചാവും കമ്പനിയുടെ വിൽപന, വിൽപനാന്തര സേവന വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം. ജർമൻ സ്പോർട്സ് കാർ നിർമാതാക്കളായ പോർഷെയ്ക്കൊപ്പം ഏഴു വർഷം വിൽപ്പനാന്തര സേവന, വിപണന ശൃംഖല വിപുലീകരണ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയമുള്ള സമീർ ജെയ്നാവും ടെസ്‌ലയുടെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് വിഭാഗത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുക. ഈ മാസമാണു ജെയിൻ ടെസ്‌ലയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. ‌‌‌ചാർജിങ് മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകാനായി ആതർ എനർജി എക്സിക്യൂട്ടീവായിരുന്ന നിശാന്തിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്; ടെസ്‌ല ഇന്ത്യയിൽ സൂപ്പർ ചാർജിങ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാർജിങ്, ഹോം ചാർജിങ് ബിസിനസുകളുടെ ചുമതലയാണു നിശാന്ത് വഹിക്കുക.



പോളിസി – ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിനു മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ മനുജ് ഖുറാന, എച്ച് ആർ വിഭാഗം കൺട്രി ലീഡറായി ചിത്ര തോമസ്, ചീഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫിസറായി വൈഭവ് തനേജ എന്നിവരെയും ടെസ്ല ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായിട്ടാണു ടെസ്‌ല ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായതെങ്കിലും കാർ നിർമാണശാലയ്ക്കായി കമ്പനി ഇതുവരെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ആകർഷക വ്യവസ്ഥകളോടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ടെസ്‌ലസ്ല കാർ നിർമാണശാലയ്ക്കു സ്ഥലസൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കനത്ത ഇറക്കുമതി ചുങ്കം ഒഴിവാക്കി വില നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കണമെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായി കാർ നിർമിക്കുക മാത്രമാണു ടെസ്‌ലയ്ക്കു മുമ്പിലുള്ള മാർഗം.



English Summary: Tesla Model 3 To Launch In India By 2021-End