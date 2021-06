ക്രൂഡ് കുതിക്കുന്നു; അകലെയല്ല, 100 ഡോളർ/ബാരൽ

ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ വില ‘സെഞ്ചുറി’ നിലവാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനിടെ ലോക വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വിലയും ‘സെഞ്ചുറി’യോളമെത്തുമെന്ന ആശങ്ക കരുത്താർജിക്കുന്നു. ഖനന മേഖലയിൽ പുതിയ നിക്ഷേപം ഇല്ലാത്തതു ഭാവിയിലെ ലഭ്യതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില ഉയരാനാണു സാധ്യതയെന്നുമാണു വൻകിട എണ്ണ കമ്പനികളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വീപ്പ(158.99 ലീറ്റർ)യ്ക്ക് 100 ഡോളർ(7,416.37 രൂപ) നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയേറെയാണെന്നാണു റോയൽ ഡച് ഷെൽ പി എൽ സിയും ടോട്ടൽ എനർജീസ് എസ് ഇയും പോലുള്ള ആഗോള ഭീമന്മാരുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർമാരുടെ പ്രവചനം. എന്നാൽ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അസംസ്കൃത എണ്ണ വില എത്ര കാലം ഈ നിലവാരത്തിൽ തുടരുമെന്നതു പ്രവചനാതീതമാണ്.

ഖനന രംഗത്തെ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ആവശ്യവും ലഭ്യതയുമായുള്ള അന്തരം വഷളാക്കുമെന്ന് ഖത്തർ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് എക്സോൻ മൊബീൽ കോർപറേഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഡാരൻ വുഡ്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആവശ്യത്തിനൊത്ത് എണ്ണ ലഭ്യമാവാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നതിനാൽ ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപന്ന വില ഉയർന്നനിലയിൽ തുടരാനാണു സാധ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.



അടുത്ത വർഷത്തോടെ എണ്ണ വില ബാരലിന് 100 ഡോളർ കടക്കുമെന്നാണു ട്രേഡിങ് ഹൗസായ ട്രാഫിഗുര ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ; ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക കോർപറേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഇതേ വിലനിലവാരമാണ്. ക്രൂഡ് വില 100 ഡോളറിലെത്താനുള്ള സാധ്യത തള്ളാനാവില്ലെന്നാണു ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് ഗ്രൂപ് ഇൻകോർപറേറ്റഡിന്റെ നിലപാട്. വാക്സീനേഷൻ വ്യാപകമാവുകയും ജനങ്ങൾ സഞ്ചാരം പുനഃരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്രൂഡിന്റെ വിലയിൽ ഇക്കൊല്ലം 50 ശതമാനത്തിലേറെ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വിലയാവട്ടെ 46 ശതമാനത്തോളം വർധിച്ച് ബാരലിന് 75 ഡോളർ നിലവാരത്തിലെത്തി; കഴിഞ്ഞ രണ്ട് — രണ്ടര വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിത്.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയുടെ ലോകമെങ്ങും പടർന്നു പിടിച്ചതോടെ എണ്ണ വിപണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രക്ഷുബ്ധമായ വർഷമായിരുന്നു 2020. മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗണുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആവശ്യം ഇടിഞ്ഞ് എണ്ണ വിലയിൽ കനത്ത തകർച്ചയും നേരിട്ടു. എന്നാൽ വാക്സീന്റെ വരവോടെ പാശ്ചാത്യ രാജങ്ങളിൽ നില മെച്ചപ്പെട്ടു; യൂറോപ്പിലും യു എസിലുമൊക്കെ നിരത്തുകളിൽ തിരക്കേറി. അമേരിക്കയിൽ വിമാനയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കുത്തനെ ഉയർന്നു. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ സമീപ ഭാവിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയ്ക്കുള്ള ആവശ്യവും വിലയും ഉയരാനാണു സാധ്യത. ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക മേഖലയിൽ പുതിയ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞതും വിലക്കയറ്റത്തിനു വഴിവയ്ക്കുമെന്നു ഖത്തർ ഊർജ മന്ത്രി സാദ് അൽ കാബി കരുതുന്നു.

എണ്ണ വിലയിലെ വർധന കമ്പനിക്കു ഗുണകരമാവുമെന്നാണ് ബി പി പി എൽ സി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ബെർണാഡ് ലൂണിയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിലേക്കു ഉയർന്നേക്കാമെങ്കിലും വരും വർഷങ്ങളിൽ ക്രൂഡ് വില കുറയുമെന്നാണു ടോട്ടൽ എനർജീസ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ പാട്രിക് പൗയാന്റെ നിഗമനം. ഇത്തരം ചാഞ്ചാട്ടം എണ്ണ വിപണിയിൽ സാധാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

