അംബാനിക്ക് സുരക്ഷ നൽകാൻ പൊലീസ് കാറായി എംജി ഗ്ലോസ്റ്റര്‍ – വിഡിയോ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്മാരിൽ ഒരാളായ അംബാനിക്ക് ഇസഡ് പ്ലെസ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. പൊലീസ് വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അംബാനിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം എന്നും വാഹനപ്രേമികളെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അംബാനിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയ എംജിയുടെ ആഡംബര എസ്‍യുവി ഗ്ലോസ്റ്ററിന്റെ വിഡിയോയാണിപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ താരം.

സ്വയം ഓടുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ലെവൽ വൺ മികവുമായി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്ന ആദ്യ പ്രീമിയം എസ് യു വിയെന്നാണ് എം ജി മോട്ടോർ ഗ്ലോസ്റ്ററിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഗ്ലോസ്റ്ററിനു കരുത്തേകുന്നത് രണ്ടു ലീറ്റർ, ഇരട്ട ടർബോ ഡീസൽ എൻജിനാണ്. 163 പിസ്, 218 പിഎസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു പവർ ബാൻഡിൽ എംജി ഗ്ലോസ്റ്റർ വിൽപനയിലുണ്ട്. ഏകദേശം 29.98 ലക്ഷം മുതല്‍ 36.88 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വാഹനത്തിന്റെ എക്സ്ഷോറൂം വില.



അംബാനിയുടെ സുരക്ഷ വാഹനങ്ങള്‍



അതിസുരക്ഷ എസ് ക്ലാസിലും ബിഎംഡഡബ്ല്യു 7 സീരിസിലുമെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്ന അംബാനിയ്‌ക്കൊപ്പം 36 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എപ്പോഴും കാണും. പ്രതിമാസം ഏകദേശം15 ലക്ഷം രൂപയാണ് തന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അംബാനി ചെലവിടുന്നത്. 75 ലക്ഷത്തിന്റെ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ് 5 മുതൽ ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ വരെയുള്ള എസ് യു വികളുടെ നീണ്ട നിരയുണ്ട് അംബാനിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ.



Source: CS 12 VLOGS



English Summary: MG Gloster luxury SUV is now a part of Ambani Security convoy