റോഡ് നിർമാണം: വീഴ്ചയ്ക്ക് ഇനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ശിക്ഷ

ന്യൂഡൽഹി∙ ദേശീയ പാത നിർമാണത്തിൽ അപാകതകളോ വീഴ്ചകളോ ഉണ്ടായാൽ ഇനി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ശിക്ഷ ലഭിക്കും. തുടർച്ചയായി 3 തവണയിലേറെ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ വീഴ്ചകളുണ്ടായാൽ പദ്ധതിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഓഫിസർമാരും എൻജിനീയർമാരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സർക്കുലർ വ്യക്തമാക്കി.

ഗതാഗത മന്ത്രാലയം, ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി, ദേശീയ ഹൈവേ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ എന്നിവർക്ക് ഇതു ബാധകമായിരിക്കും. ഇതുവരെ കരാറുകാർക്കും കൺസൽറ്റന്റുമാർക്കുമായിരുന്നു നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നത്.അംഗീകൃത മാതൃകയിലാണ് നിർമാണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാസത്തിലൊരിക്കൽ പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 300 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ പദ്ധതിയോ 60 മീറ്ററിൽ ഏറെ നീളമുള്ള പാലമോ നിർമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസത്തിൽ 2 തവണ സന്ദർശിച്ച് വിലയിരുത്തണം. 100 കോടിക്കും 300 കോടിക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, ചെറിയ പാലങ്ങൾ എന്നിവ 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ സന്ദർശിച്ചു വിലയിരുത്തണം. നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ ഗുണനിലവാരം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെ ഉറപ്പാക്കണം.



അപാകതകൾ കണ്ടാൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാ‍ർ, മേഖലാ ഓഫിസർമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ, സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയർമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർമാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഉപദേശം, വാക്കാലുള്ള താക്കീത്, രേഖാമൂലമുള്ള താക്കീത് എന്നിവയായിരിക്കുംആദ്യം. നാലാം തവണ പാളിച്ചയുടെ തോതിനനുസരിച്ച് ഉചിതമായ ശിക്ഷാ നടപടികളുണ്ടാകും. റോഡ് നിർമാണം ശാസ്ത്രീയവും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ നടപടികൾ കാര്യക്ഷമവുമാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണിതെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.



