മദ്യലഹരിയിൽ അമിതവേഗം, ഓട്ടോയെ ഇടിച്ച ആഡംബര കാർ കവർന്നത് ഒരു ജീവൻ: വിഡിയോ

മദ്യലഹരിയിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. വാഹനമോടിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല റോഡിലെ നിരപരാധികളുടേയും ജീവനായിരിക്കും അപകടത്തിലാക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോയാണ് സൈബർബാദ് ട്രാഫിക് പൊലീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ആഡംബര കാർ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻഓർബിറ്റ് മാളിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.



ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തെറിച്ചുപോയെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലെ യാത്രക്കാരനാണ് മരിച്ചത്. മദ്യപിച്ച് അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനമോടിച്ചതിന് കാർ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്തെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Source: Cyberabad Traffic Police

English Summary: Reckless Speed and Drunk Driving of a car killed an Auto Rickshaw Passenger