നിക്ഷേപം 2,100 കോടി; യുഎസ് കമ്പനി ട്രൈറ്റന്റെ ഇ വി പ്ലാന്റ് തെലങ്കാനയിൽ

ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ നിർമാണശാല സ്ഥാപിക്കാനായി യു എസിൽ നിന്നുള്ള ട്രൈറ്റൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും തെലങ്കാന സർക്കാരുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. സഹീറാബാദിലെ സംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിലുള്ള നാഷനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് സോണി(എൻ ഐ എം സെഡ്)ൽ 2,100 കോടി രൂപ ചെലവിലാണു ട്രൈറ്റൻ ഇ വി അത്യാധുനിക വൈദ്യുത വാഹന നിർമാണശാല സ്ഥാപിക്കുന്നത്. തെലങ്കാന വ്യവസായ, ഐ ടി, വാണിജ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി രാമറാവുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജയേഷ് രഞ്ജനും ട്രൈറ്റൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറും സ്ഥാപകനുമായ ഹിമാൻഷു പട്ടേലുമാണു ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത്.

ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ നിർമാണശാല സ്ഥാപിക്കാനായി ട്രൈറ്റൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടു നാളേറെയായി. പത്തു വർഷത്തോളം മുമ്പ് ട്രൈറ്റൻ സ്ഥാപകനായ ഹിമാൻഷു പട്ടേൽ ശാലയ്ക്കു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ചയും നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണു പുതിയ ശാലയ്ക്കായി തെലങ്കാനയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നു ഹിമാൻഷു പട്ടേൽ വെളിപ്പെടുത്തി. തികച്ചും വ്യവസായ സൗഹൃദമായ നയങ്ങളാണു തെലങ്കാന പിന്തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ടൈറ്റൻ ഇ വിയുടെ വൈദ്യുത വാഹന നിർമാണശാലയെ ‘ടി എസ് — ഐ പാസ് മെഗാ പ്രോജക്ട്സ്’ വിഭാഗത്തിലാണു തെലങ്കാന പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്.



സംസ്ഥാനത്തു വൻതോതിലുള്ള വൈദ്യുത വാഹന നിർമാണത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കാൻ ട്രൈറ്റൻ ശാലയ്ക്കാവുമെന്നു മന്ത്രി കെ ടി രാമറാവു പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി അഞ്ചു വർഷത്തിനകം അര ലക്ഷത്തിലേറെ സെഡാനുകളും സെമി ട്രക്കുകളും ആഡംബര എസ് യു വികളും വൈദ്യുത റിക്ഷകളുമൊക്കെ നിർമിക്കാൻ പുതിയ ശാലയ്ക്കാവുമെന്നാണു ട്രൈറ്റന്റെ വിശദീകരണം.



കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണു തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യുത വാഹന നയം പ്രഖ്യാപിച്ചത്; അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒലെക്ട്ര, മൈത്ര എനർജി, ഇ ടി ഒ മോട്ടോഴ്സ് തുടങ്ങിയ നിർമാതാക്കളുമായി തെലങ്കാന ധാരണാപത്രങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. 300 കോടി രൂപ ചെലവിൽ വൈദ്യുത ബസ് നിർമാണശാല സ്ഥാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഒലെക്ട്രയുടെ പ്രഖ്യാപനം. മൈത്ര എനർജിയാവട്ടെ വൈദ്യുത ബസ് നിർമാണശാലയ്ക്കായി 2,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണു വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. വൈദ്യുത ത്രിചക്രവാഹന നിർമാതാക്കളായ ഇ ടി ഒ മോട്ടോഴ്സാവട്ടെ 150 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ട്രൈറ്റൻ ഇ വിയുടെ ശാല കൂടിയാവുന്നതോടെ തെലങ്കാനയിൽ വൈദ്യുത വാഹന നിർമാണ മേഖലയിൽ അയ്യായിരത്തിലേറെ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.



(അവലംബം: പി ടി ഐ/ഓട്ടോകാർ പ്രഫഷനൽ)



English Summary: US-based EV company Triton to set up ₹2,100 Cr- manufacturing facility in Telangana