ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ എംജി, വിലകുറഞ്ഞ വൈദ്യുത കാർ ഉടൻ

രണ്ടു വർഷത്തിനകം 20 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള വൈദ്യുത വാഹനം (ഇ വി) വിൽപനയ്ക്കെത്തിക്കുമെന്ന് എം ജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ. നിലവിൽ വൈദ്യുത എസ് യു വിയായ ‘സെഡ് എസ്’ ആണ് എം ജിയുടെ മോഡൽ ശ്രേണിയിലുള്ളത്; 21 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 24.18 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ‘സെഡ് എസ് ഇ വി’യുടെ ഷോറൂം വില.

വൈദ്യുത വാഹന വിൽപനയിൽ ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനം സന്തോഷകരമാണെന്ന് എം ജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ രാജീവ് ഛാബ വിലയിരുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ വൈദ്യുത മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കാനാണ് എം ജിയുടെ പദ്ധതി. ഈ വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടാമത് മോഡലായി 20 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഇ വിയാണു പരിഗണിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. എസ് യു വികളായ ഹെക്ടർ, ഗ്ലോസ്റ്റർ എന്നിവയും വിൽക്കുന്ന എം ജി മോട്ടോർ, സെഡ് എസ് ഇ വിയുടെ 3,000 യൂണിറ്റാണ് ഇതുവരെ വിറ്റത്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയുമൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഇ വിയുടെ അവതരണത്തിനുള്ള സമയക്രമം പ്രഖ്യാപിക്കനാവാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നു ഛാബ വിശദീകരിച്ചു. സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ് പോലുള്ള അത്യാവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കും ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടു വർഷത്തിനകം പുതിയ ഇ വി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കാനാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക വഴി സർക്കാർ അനുകൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഛാബ കരുതുന്നു. അടുത്തതായി വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ ചാർജിങ്ങിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായി സർക്കാരും വാഹന നിർമാതാക്കളും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി അകലുന്നതോടെ ഈ രംഗത്തു ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിച്ചു.



ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ ഇടത്തരം എസ് യു വി അവതരിപ്പിക്കാനും എം ജി മോട്ടോർ തയാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ ഹാലോളിലുള്ള ശാലയുടെ ഉൽപ്പാദനശേഷി പൂർണമായും വിനിയോഗിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു വിപണന സാധ്യതയേറിയ പുത്തൻ എസ് യു വി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റാണു ഹാലോൾ ശാലയുടെ ഉൽപ്പാദനശേഷി.



‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗവും തുടർന്നുള്ള ലോക്ക്ഡൗണും നിയന്ത്രണങ്ങളുമൊക്കെയാണു പുതിയ എസ് യു വിയുടെ അരങ്ങേറ്റം വൈകിച്ചതെന്ന് ഛാബ വിശദീകരിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇക്കൊല്ലം അവസാനത്തോടെ എസ് യു വി പുറത്തിറക്കാനാണ് എം ജി മോട്ടോറിന്റെ പദ്ധതി.



(അവലംബം: പി ടി ഐ)



