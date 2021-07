കാറുകൾ മാത്രമല്ല, ഇനി സൈക്കിളും സ്വയം ഓടും, തനിയെ ബാലൻസ് ചെയ്യും

സ്വയം ഓടിക്കുന്ന കാറുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തയേയല്ല. അതുപോലെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള സൈക്കിള്‍ സാധ്യമാണോ? അങ്ങനെയൊരു സൈക്കിള്‍ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വാവെയിലെ എൻജിനീയര്‍മാര്‍. ഇരിക്കാന്‍ പോലും ആളില്ലെങ്കില്‍ പോലും സ്വയം ഓടിച്ചു പോകുന്ന സൈക്കിളാണ് വാവെയ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടാന്‍ പഠിക്കലും വീഴ്ചയുമെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാവരുടേയും ഓര്‍മകളിലെ മായാത്ത ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും. ഇനി വീഴ്ച പേടിച്ച് സൈക്കിള്‍ ഓടിക്കാന്‍ മടിക്കേണ്ടെന്നാണ് വാവെയ് സൈക്കിള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്. ഒരാളുടേയും പിന്തുണയില്ലാതെ സ്വന്തം കാലില്‍ നില്‍ക്കാനും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും ഈ വാവെയ് സൈക്കിളിന്. അതിസങ്കീര്‍ണ സെന്‍സറുകളും ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷന്‍ ക്യാമറകളും നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ചവിട്ടാനാളെ പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത സൈക്കിളിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം.



ഒരിക്കല്‍ സൈക്കിളില്‍ നിന്നും വീണ് പരിക്കേറ്റ് കിടന്നപ്പോഴാണ് വാവെയ് എൻജിനീയറായ സിഹുയ് ജുനിന് ഈയൊരു ആശയം ലഭിക്കുന്നത്. ബാലന്‍സ് തെറ്റാതെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഓടുന്ന സൈക്കിളായിരുന്നെങ്കില്‍ തനിക്കീ ഗതി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നായിരുന്നു സിഹുയ് ജുന്‍ ചിന്തിച്ചത്. വാവെയ് കമ്പനി തന്നെ ഈ ആശയം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയതോടെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സൈക്കിള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാവുകയായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന്റെ ശേഷിക്ക് സമാനമായ രീതിയില്‍ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ നടത്താന്‍ കഴിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ചിപ്പുകളും സെന്‍സറുകളുമാണ് ഇതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വാവെയ് എൻജിനീയര്‍മാരെ ഉദ്ധരിച്ച് designboom.com റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.



കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നിര്‍മിത മാതൃകയായാണ് ആദ്യം ഈ സൈക്കിള്‍ ആശയം യാഥാര്‍ഥ്യമായത്. രണ്ടു ബ്രഷ്‌ലസ് മോട്ടറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹാന്‍ഡിലിന്റെ നിയന്ത്രണം. സൈക്കിളിന്റെ തുലനനിലയും ഗതിയും ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട വിവരങ്ങള്‍ ആര്‍ജിബിഡി ഡെപ്ത് ക്യാമറകളും അക്‌സെലറോമീറ്ററും ജൈറോസ്‌കോപും ലിഡാറുമല്ലാം ചേര്‍ന്ന് നല്‍കി. മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ വരെ ചാര്‍ജ് നില്‍ക്കുന്ന 6s മോഡല്‍ ലിഥിയം ബാറ്ററികളാണ് സൈക്കിളിന് വേണ്ട ഊര്‍ജം നല്‍കിയത്. പ്രധാന നിയന്ത്രണ ഭാഗം സൈക്കിളിന്റെ പിന്‍ ചക്രത്തിന് മുകളില്‍ ഇരിപ്പിടത്തിന് താഴെയായാണ് സജ്ജീകരിച്ചത്.



സൈക്കിളിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടിംങ് യൂണിറ്റ് സിഹുയ് ജുന്‍ തന്നെയാണ് നിര്‍മിച്ചത്. വാവെയുടെ ആസെന്റ് 310 എഐ പ്രൊസസറാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. റോബോട്ടിക് ഫീച്ചറുകളും നിര്‍മിത ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താനും ഗതി നിര്‍ണയിക്കാനും വേണ്ട തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ സൈക്കിളിന് സാധിക്കും. ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റും ഈ വാവെയ് സൈക്കിള്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



Source: designboom.com



English Summary: Self Driving Bicycle Developed by Huawei Engineers Can Operate Unmanned