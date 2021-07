ബോണറ്റിൽ ഇരുന്ന് വിവാഹത്തിനെത്തി വധു, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്: വിഡിയോ

വിവാഹം അവിസ്മരണീയമാക്കണമെന്നായിരിക്കും എല്ലാവരുടേയും ആഗ്രഹം, ഒരു പരിധി വരെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ആളുകൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ വിവാഹം അവിസ്മരണീയമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം യുവതിയെ കൊണ്ട് ചെന്ന് ചാടിച്ചത് നിയമക്കുരുക്കിൽ. വിവാഹ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എസ്‍യുവിയുടെ ബോണറ്റിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത വിഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് യുവതിയും ബന്ധുക്കളും പുലിവാൽ പിടിച്ചത്.

നിയമം തെറ്റിച്ച വധുവിനെതിരേയും ബന്ധുക്കൾക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് വധു ബോണറ്റിൽ ഇരുന്നത്.



കുറച്ചു ദൂരമേ ബോണറ്റിൽ ഇരുന്ന് വധു യാത്ര ചെയ്തത്. എന്നാൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയ വിഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് നടപടി എടുക്കുകയായിരുന്നു. ട്രാഫിക് നിയമം തെറ്റിച്ചതിനും അപകടകരമായി വാഹനമോടിച്ചതിനും ഉദ്യോസ്ഥരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനും പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിച്ചതിനും വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി യുവതിക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



