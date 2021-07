പിന്നിൽ ആളെയിരുത്തി എത്തിയ സ്കൂട്ടറുകാരനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തി പൊലീസ്–വിഡിയോ

കോവിഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആളുകൾ കൂട്ടുംകൂടുന്നതിനും കടകൾ തുറക്കുന്നതിനുമെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബൈക്കുകളുടെ പിന്നിൽ ആളെയിരുത്തിയുള്ള യാത്ര അസം നിരോധിച്ചു.

ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ആളെയിരുത്തരുത് എന്ന നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ഒരു പൊലീസുകാരൻ സ്വീകരിച്ച വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ. നിയമം തെറ്റിച്ച് പിന്നിൽ ആളെയിരുത്തി എത്തിയ സ്കൂട്ടറുകാരനെ ചവിട്ടി വീഴ്‍ത്തുകയായിരുന്നു ഇയാള്‍. അസാമിലെ ഗുവാഹത്തിയിലാണ് സംഭവം. പൊലീസ് ചെക്പോസ്റ്റിൽ വാഹനം നിർത്താതെ രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ച സ്കൂട്ടറുകാരനെയാണ് ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിയത്.



സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നു വീണ രണ്ടുപേർക്കും കാര്യമായ പരിക്കുകളില്ലെങ്കിലും ജീവന് പോലും ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. സ്കൂട്ടർ തടഞ്ഞ് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിയത് ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനമാണെന്നും സമൂഹമാധ്യങ്ങളിലൂടെ ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുന്നു.

English Summary: Assam cop kicks scooter to stop the riders, leading to a crash