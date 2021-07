കാറുകൾക്ക് വായ്പ ഓൺലൈനിലൂടെ, സ്മാർട് ഫിനാൻസുമായി മാരുതി

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഓൺലൈൻ വ്യവസ്ഥയിൽ കാർ വായ്പ അനുവദിക്കാൻ വിപുല സംവിധാനവുമായി മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്(എം എസ് ഐ എൽ). രാജ്യമെങ്ങുമുള്ള അരീന, നെക്സ ഷോറൂമുകളിൽ കമ്പനി ഓൺലൈൻ വായ്പ വിതരണ സംവിധാനമായ മാരുതി സുസുക്കി സ്മാർട് ഫിനാൻസ് അവതരിപ്പിച്ചു.

വായ്പയ്ക്കായി ശരിയായ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താനും മികച്ച വായ്പാ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലും അനായാസവും പൂർത്തിയാക്കാനുമൊക്കെ മാരുതി സുസുക്കി സ്മാർട് ഫിനാൻസ് സഹായിക്കുമെന്നാണു കമ്പനിയുടെ വാഗ്ദാനം. നടപടിക്രമങ്ങൾ കഴിവതും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി വായ്പത്തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നെന്നും മാരുതി സുസുക്കി സ്മാർട് ഫിനാൻസ് ഉറപ്പാക്കും.

ഡീലർഷിപ്പിലെത്തും മുമ്പുതന്നെ ഇക്കാലത്തെ ഉപയോക്താക്കൾ കാറിനെക്കുറിച്ചും വായ്പാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ്) ശശാങ്ക് ശ്രീവാസ്തവ വിശദീകരിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിയിലും രീതികളിലും വന്ന ഈ മാറ്റം മുൻനിർത്തിായണ് മാരുതി സുസുക്കി സ്മാർട് ഫിനാൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. വാഹന വായ്പ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണു കമ്പനി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.



കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരങ്ങളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനി മാരുതി സുസുക്കി സ്മാർട് ഫിനാൻസ് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നു മികച്ച വരവേൽപ്പാണ് ഈ സംരംഭത്തിനു ലഭിച്ചതെന്നും ഇതിനോടകം 25 ലക്ഷത്തിലേറെ ഉപയോക്താക്കൾ മാരുതി സുസുക്കി സ്മാർട് ഫിനാൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സന്ദർശിച്ചതായും ശ്രീവാസ്തവ അവകാശപ്പെട്ടു. 1.60 ലക്ഷത്തോളം ഉപയോക്താക്കൾ വാഹനത്തിന്റെ ഓൺ റോഡ് വില കണ്ടെത്തിയത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ്; വായ്പ അനുവദിച്ച കത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തത് 40,000 പേരാണ്. ഈ സ്വീകാര്യത മുൻനിർത്തിയാണ് 14 ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ മാരുതി സുസുക്കി സ്മാർട് ഫിനാൻസ് സൗകര്യം രാജ്യവ്യാപകമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരങ്ങളിൽ നിലവിൽ വന്ന മാരുതി സുസുക്കി സ്മാർട് ഫിനാൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക്, ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക്, യസ് ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, കരൂർ വൈശ്യ ബാങ്ക്, ചോളമണ്ഡലം ഫിനാൻസ്, എ യു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്, മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്, കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര പ്രൈം, സുന്ദരം ഫിനാൻസ്, എച്ച് ഡി ബി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്നീ ബാങ്ക്/ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാഹന വായ്പകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പുത്തൻ വായ്പാ പദ്ധതികളെയും മാരുതി സുസുക്കി സ്മാർട് ഫിനാൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും മാരുതി സുസുക്കി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

