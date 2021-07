കാർ സ്വന്തമാക്കി ആദ്യ മിനിറ്റിൽ അപകടം, ഷോറൂമിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട്: വിഡിയോ

ആഗ്രഹിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്ന കാർ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അപകടത്തിൽ പെടുക, ഏതൊരു കാർ ഉടമയുടേയും പേടി സ്വപ്നമായിരിക്കും അത്. അത്തരത്തിലൊരു ദുര്യോഗം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദിലുള്ള കാർ ഉടമയ്ക്ക്. ടാറ്റ ടിയാഗോ സ്വന്തമാക്കി ഷോറൂമിൽ നിന്നു ഇറക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അപകടമുണ്ടായി.

ഷോറൂമിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള റാമ്പിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് സെയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാര്യങ്ങൾ ഉടമയ്ക്ക് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത്. വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഉടമ ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഡീലർഷിപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോയ കാർ ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഫോക്സ്‌വാഗൻ പോളോയുടെ മുകളിലേക്ക് പതിച്ചു.

അപകടത്തിൽ ടിയാഗോ ഉടമയ്ക്കും ഷോറൂമിന്റെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്കും പരിക്കുകളേറ്റു. താഴേ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പോളോയിൽ ആളുകളാരും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് വൻ അപകടം ഒഴിവായി. തലകുത്തനെ മറിച്ച കാറിൽ ഉടമ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.



English Summary: New Tata Tiago Delivery Goes Wrong – Falls From 1st Floor Of Showroom

Source: TeamBhp