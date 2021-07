ഇന്ത്യയിൽ റെക്കോഡ് വിൽപന ലക്ഷ്യമിട്ട് ലംബോർഗിനി

ഇന്ത്യയിൽ ഇക്കൊല്ലം റെക്കോഡ് വിൽപന കൈവരിക്കാനാവുമെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ സൂപ്പർ കാർ നിർമാതാക്കളായ ലംബോർഗിനിക്കു പ്രതീക്ഷ. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെയും കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗത്തെയും അതിജീവിച്ച് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വി ആകൃതിയിലുള്ള തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നതും രാജ്യത്തു വാക്സിനേഷൻ സജീവമായതുമൊക്കെയാണു കമ്പനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതെന്നു ലംബോർഗിനി ഇന്ത്യ മേധാവി ശരദ് അഗർവാൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

സൂപ്പർ കാറുകളും സ്പോർട്സ് കാറുകളുമായി 3.15 കോടി മുതൽ 6.33 കോടി രൂപ വരെ വിലയുള്ള മോഡലുകളാണ് ലംബോർഗിനി ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്നത്. 2019ൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള 52 കാറുകൾ വിറ്റ റെക്കോഡ് ഇക്കൊല്ലം തിരുത്താനാവുമെന്നാണു കമ്പനി സ്വപ്നം കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി – ജൂൺ കാലത്തെ വിൽപനയിൽ 20% വളർച്ച കൈവരിച്ചതും ലംബോർഗിനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നിട്ടുണ്ട്.



ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ അതിവേഗം തിരിച്ചുവരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടുതന്നെ, വി ആകൃതിയിലുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് ഇന്ത്യയിലേതെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. സാർവത്രിക വാക്സീനേഷനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കിയതും വിപണിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇത്തരത്തിൽ സാഹചര്യം അനുകൂലമായതിനാൽ 2019ലെ വിൽപനയെ വെല്ലുന്ന പ്രകടനം ഇക്കൊല്ലം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാവുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. ഈ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ 20% വിൽപന വളർച്ച നേടാനായത് അതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്. പുതിയ ഓർഡറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, പുത്തൻ കാറുകളുടെ കൈമാറ്റത്തിലും ഈ വർധനയുണ്ടെന്ന് അഗർവാൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗവും തുടർന്നു നേരിട്ട പ്രതിബന്ധങ്ങും വെല്ലുവിളികളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ നേട്ടം ചില്ലറയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.



കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ മൂന്നാം തരംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും വ്യാപക വാക്സീനേഷന്റെയും മറ്റും പിൻബലമുള്ളതിനാൽ സാധാരണ ജീവിതത്തെ അതു കാര്യമായ ബാധിക്കില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷ ശക്തമാണെന്നും അഗർവാൾ വിശദീകരിച്ചു. ആഡംബര കാർ വിപണിയിൽ ഇക്കൊല്ലം മികച്ച വിൽപ്പന വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒഴികെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ലംബോർഗിനി ഇന്ത്യയ്ക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാറുകൾക്കുള്ള ആവശ്യവും ലഭ്യതയും ഇടിഞ്ഞതാണു 2020ൽ തിരിച്ചടിയായതെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.



English Summary: Lamborghini Expects Record Number of Sales in India this Year