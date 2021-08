ഓലയുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ വിപണിയിലെത്തും. ഓല ഇലക്ട്രിക് സിഇഒ ഭവീഷ് അഗർവാൾ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സീരിസ് എസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂട്ടറിന്റെ പുറത്തിറക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബുക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റിൽ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്തിറക്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് നടന്നേക്കുമെന്നും അന്ന് സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പൂർണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നുമാണ് ട്വീറ്റ്.

റൈഡ് ഹെയ്‌ലിങ് കമ്പനിയായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഇരുചക്രവാഹന നിർമാണത്തിലേക്കു ചുവടുമാറ്റിയ ഓലയുടെ ആദ്യ വൈദ്യുത സ്കൂട്ടർ അരങ്ങേറ്റത്തിനു മുമ്പേ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. സീരീസ് എസ് എന്ന പേരിൽ വിൽ‌പനയിലെത്തുന്ന സ്കൂട്ടറിന് 10 നിറങ്ങളുണ്ട്.



പരമ്പരാഗത വർണങ്ങളായ കറുപ്പിനും വെളുപ്പിനും നീലയ്ക്കും ചുവപ്പിനുമൊക്കെയപ്പുറത്ത് പുത്തൻ നിറക്കൂട്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രായഭേദമന്യെ ഏവരുടെയും മനംകവരാനാവുമെന്നാണ് ഓല ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. സ്കൈ ബ്ലൂ, നേവി ബ്ലൂ, പിങ്ക്, ഗ്രേ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളിലെല്ലാം ഓലയുടെ ഇ സ്കൂട്ടർ വിൽപനയ്ക്കുണ്ടാവും. ലാളിത്യം തുളുമ്പുന്നതും വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നതുമായ രൂപകൽപനാ ശൈലി സമ്മാനിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പകിട്ടിനൊപ്പം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിങ് പാക്കേജും വർണവൈവിധ്യവുമൊക്കെ ചേരുന്നതോടെ വൈദ്യുത ഇരുചക്രവാഹന വിപണിയിൽ തരംഗമാവാൻ സീരീസ് എസിനു സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഓല ഇലക്ട്രിക്.



അരങ്ങേറ്റത്തിനു മുന്നോടിയായി ബുക്കിങ് സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ തകർപ്പൻ വരവേൽപ്പാണ് ഇ സ്കൂട്ടറിനു ലഭിച്ചതെന്നാണ് നിർമാതാക്കളുടെ അവകാശവാദം. കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിൽ 499 രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകി സ്കൂട്ടർ റിസർവ് ചെയ്യാനാണ് അവസരം. ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനകം തന്നെ ബുക്കിങ്ങുകൾ ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് പിന്നിട്ടതായും ഓല പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 1.20 ലക്ഷം മുതൽ 1.40 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഓലയുടെ സീരീസ് എസിനു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില. ഏറ്റവും അധികം സംഭരണ സ്ഥലം, താക്കോലിനു പകരം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഒറ്റ ചാർജിൽ ഈ വിഭാഗത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സഞ്ചാര പരിധി(റേഞ്ച്) എന്നിവയൊക്കെയാണു പുതിയ സ്കൂട്ടറിൽ ഓല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ എൽഇഡി ലൈറ്റിങ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സൗകര്യം, മുന്നിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയവയും സ്കൂട്ടറിലുണ്ടാവും.



അതിവേഗം ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററിയാണു സ്കൂട്ടറിലെ മറ്റൊരു സവിശേഷത; വെറും 18 മിനിറ്റിൽ ബാറ്ററി പകുതിയോളം ചാർജ് ആവുമെന്നാണ് ഓലയുടെ വാഗ്ദാനം. പാതി ചാർജിൽ തന്നെ 75 കിലോമീറ്റർ ഓടാനും സ്കൂട്ടറിനാവും. അവകാശവാദങ്ങൾ സത്യമെങ്കിൽ ഇ സ്കൂട്ടറുകളുടെ ഇന്ധനക്ഷമതയായ റേഞ്ചിൽ പിൻബലത്തിൽ തന്നെ ഓലയുടെ സീരീസ് എസ്, എതിരാളികളായ ആതെർ ‘450 എക്സിനെയും ടി വി എസ് ഐ ക്യൂബിനെയുമൊക്കെ പിന്തള്ളുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.



