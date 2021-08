എംജി ആസ്റ്ററിന് ജിയോ ഇ സിം, പ്രധാന മത്സരം ക്രേറ്റയോടും സെൽറ്റോസിനോടും

ജിയോയുമായി സഹകരിച്ച് എംജി മോട്ടർ ഇന്ത്യ. സെപ്റ്റംബറിൽ വിപണിയിലെത്തുന്ന ആസ്റ്റർ എസ്‍യുവിക്ക് ജിയോ സിം ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ചെറു എസ്‌യുവി വിഭാഗത്തിൽ ഹ്യുണ്ടേയ് ക്രേറ്റയെയും കിയ സെൽറ്റോസിനെയുമൊക്കെ നേരിടാനായി വർഷാവസാനത്തോടെ വിൽപനയ്ക്കെത്തുമെന്നു കരുതുന്ന കോംപാക്ട് എസ്‌യുവിക്കു പേര് ആസ്റ്റർ എന്നാവും. വൈദ്യുത വാഹനമായ എംജി സെഡ് എസിന്റെ പെട്രോൾ എൻജിനുള്ള പതിപ്പാവും ആസ്റ്റർ.

വിൽപന മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ പുതിയ വിഭാഗത്തിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. ഹെക്ടർ പ്ലസിനു താഴെ ഇടംപിടിക്കുമെന്നു കരുതുന്ന ആസ്റ്റർ എംജി മോട്ടോർ കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. രൂപകൽപനയിലടക്കം സെഡ് എസിൽ നിന്നു കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെയാവും ആസ്റ്ററിന്റെ വരവ്. അരങ്ങേറ്റത്തിനു മുന്നോടിയായി ഏറെ നാളായി ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിലാണ് ആസ്റ്റർ.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗവുമാണ് കോംപാക്ട് എസ്‌യുവി അവതരണം വൈകിച്ചതെന്ന് എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ രാജീവ് ഛാബ വിശദീകരിക്കുന്നു. പുതിയ വാഹനത്തിലൂടെ ഗുജറാത്തിലെ ഹാലോളിലുള്ള നിർമാണശാലയുടെ ഉൽപ്പാദനശേഷി പൂർണമായും വിനിയോഗിക്കാനാവുമെന്നാണ് എംജി മോട്ടറിന്റെ പ്രതീക്ഷ. പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റാണ് ഈ ശാലയുടെ സ്ഥാപിത ഉൽപ്പാദനശേഷി.



English Summary: Creta Rivalling MG Astor to get Jio e-SIM; launch by September