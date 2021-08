പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന 5–ാം തലമുറ സിറ്റി, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റുമായി ഹോണ്ട

അഞ്ചാം തലമുറ സിറ്റിക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റ് സൗകര്യവുമായി ഹോണ്ട. നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന അലക്സ റിമോട്ട് സംവിധാനത്തിന് പുറമേയാണ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റുമായി സിറ്റി എത്തുന്നത്. എസി പ്രവർ‍ത്തിപ്പിക്കൽ, ഡോൺ ലോക്ക്, അൺലോക്ക്, വാഹനത്തിന്റെ ലോക്കേഷൻ കാണിക്കൽ, ടയർപ്രെഷൻ മോണിറ്റർ, ബാറ്ററി ഹെൽറ്റ്, ഇന്ധന നില, മെയിന്റനൻസ് തുടങ്ങി 10 വിവരങ്ങളാണ് ശബ്ദ നിര്‍ദേശത്തിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. ഇതിനായി ഹോണ്ട കണക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഹോണ്ട അറിയിക്കുന്നത്.

അഞ്ചാം തലമുറ സിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. പ്ലാറ്റ്ഫോമടക്കം അടിമുടി മാറി പുതുപുത്തൻ കാറായിട്ടാണ് സിറ്റി എത്തിയത്. ഹോണ്ടയുടെ ടെലിമാറ്റിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും പുതിയ സിറ്റിയിലുണ്ട്. ഫുൾ എൽഇഡി ഹെ‍‍ഡ്‌ലാംപുകൾ, ഇസഡ് ആകൃതിയിലുള്ള റാപ്പ് എറൗണ്ട് ടെയിൽ ലാംപ്, 17.7 സെന്റീമിറ്റർ ഫുൾ എച്ച്ഡി ടിഎഫ്ടി മീറ്റർ കൺസോൾ, ലൈൻ വാച്ച് ക്യാമറ, ആംഗിൾ ഹാൻഡിലിങ് അസിസ്റ്റോടു കൂടിയ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റബിലിറ്റി അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങി സെഗ്‍മെന്റില്‍ തന്നെ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുണ്ട് പുതിയ സിറ്റിയിൽ.



നാലാം തലമുറയെക്കാൾ നീളവും വീതിയും കൂടി. വീൽ ബേസ് പഴയ മോഡലിനു സമം. ഉയരത്തിൽ തെല്ലു കുറവുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ക്യാബിനിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. നീളം 4549 മി.മി. (പഴയ മോഡൽ 4440 മി.മി.), വീതി 1748 (പഴയ മോഡൽ 1695), ഉയരം 1489 (പഴയ മോഡൽ 1495), വീൽ ബേസ് 2600.



പ്രീമിയം നിലവാരത്തിലുള്ള ഇന്റീരിയറും മികച്ച ഡിെെസനുമാണ് പുതിയ സിറ്റിക്ക്. പൂർണമായും എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാംപ്, സെഡ് ആകൃതിയിലുള്ള റാപ് എറൗണ്ട് എൽഇഡി ടെയിൽ ലാംപ്, 17.7 സെ.മീ. ഹൈ ഡെഫനിഷൻ ഫുൾ കളർ ടിഎഫ്ടി മീറ്റർ, ലെയ്ൻ വാച്ച് ക്യാമറ, വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി അസിസ്റ്റ് (വിഎസ്എ), അജൈൽ ഹാൻഡ്‌ലിങ് അസിസ്റ്റ് (എഎച്ച്എ), ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ എന്നിവയുള്ള 8 ഇഞ്ച് ടച് സ്ക്രീൻ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളുമുണ്ട്. ആസിയാൻ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 5 സ്റ്റാറിന്റെ സുരക്ഷ കൈവരിച്ച കാറിൽ ആറ് എയർബാഗുകളും ഇബിഡിയും ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റുമുള്ള എബിഎസും ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഐഎസ്ആർഎസ് എയർബാഗും സെഗ്മെന്റിൽ ആദ്യമായി ലൈൻ ചെഞ്ച് ക്യാമറയുമുണ്ട് എന്നാണ് ഹോണ്ട പറയുന്നത്.



ബിഎസ് നിലവാരത്തിലുള്ള 1.5 ലീറ്റർ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിനുകളാണ് വാഹനത്തിന് കരുത്തേകുന്നത്. 121 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുള്ള പെട്രോൾ എൻജിനൊപ്പം ആറ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സും സിവിടി ഓട്ടമാറ്റിക്ക് ഗിയർബോക്സുമുണ്ട്. 100 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുള്ള ഡീസൽ എൻജിനൊപ്പം 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സ് മാത്രം. പെട്രോൾ എൻജിന് 17.8 (മാനുവൽ), 18.4 (സിവിടി) കിലോമീറ്ററും ഡീസൽ എൻജിൻ 24.1 കിലോമീറ്ററും ഇന്ധനക്ഷമത.



