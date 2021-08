മദ്യവും ഡ്രൈവിങ്ങും തമ്മില്‍ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിസ്‌കി നിർമാണ പ്ലാന്റിലെ മാലിന്യം ട്രക്കിനുള്ള ഇന്ധനമാക്കി അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു മദ്യ നിർമാണ കമ്പനി. സ്‌കോച്ച് വിസ്‌കി നിർമാണത്തില്‍ പ്രസിദ്ധരായ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി ഗ്ലന്‍ഫിഡിക്കാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത ആശയം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കി ഞെട്ടിക്കുന്നത്. പ്രതിവര്‍ഷം 1.40 കോടി കുപ്പി വിസ്‌കി നിർമിക്കുന്ന ഇവര്‍ തങ്ങളുടെ ട്രക്കുകളില്‍ ഇന്ധനം കണ്ടെത്തുന്നത് മദ്യ നിർമാണത്തിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നാണ്.

വിസ്‌കി നിര്‍മാണ ശാലകളിലെ മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നുള്ള വാതകമാണ് ഇവര്‍ ജൈവ ഇന്ധനമായി ട്രക്കുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വടക്കു കിഴക്കന്‍ സ്‌കോട്ട്‌ലന്റിലെ ഡഫ്ടൗണ്‍ മദ്യനിര്‍മാണ ശാലയില്‍ ട്രക്കുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ജൈവ ഇന്ധന സ്റ്റേഷനും കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ട്രക്കുകളില്‍ 95 ശതമാനം കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് കുറവാണ് പുറത്തുവിടുകയെന്നും ഹരിതഗൃഹവാതങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ മറ്റു ട്രക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 99 ശതമാനം കുറവുണ്ടെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഓരോ വര്‍ഷവും 250 ടണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡിന്റെ കുറവാണ് തങ്ങളുടെ ഓരോ ജൈവ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രക്കുകളും വരുത്തുകയെന്നും ഇവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. ദ്രവീകൃത വാതകങ്ങള്‍ ഇന്ധനമാക്കുന്ന ഇറ്റാലിയന്‍ നിർമിത ട്രക്കുകളുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച രൂപമാണ് കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



നേരത്തെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കന്നുകാലി തീറ്റയായാണ് ഗ്ലന്‍ഫിഡിക് മദ്യ നിര്‍മാണത്തിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. വൈകാതെ തങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ മാലിന്യം പൂര്‍ണമായി 20 ട്രക്കുകള്‍ക്കുള്ള ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഗ്ലന്‍ഫിഡിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിസ്‌കി കുപ്പികളില്‍ നിറക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന മൂന്ന് ട്രക്കുകളിലാണ് നിലവില്‍ ഗ്ലന്‍ഫിഡിച്ച് ജൈവ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



2040 ആകുമ്പോഴേക്കും കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനം പൂജ്യമാക്കുകയെന്ന സ്‌കോട്ടിഷ് വിസ്‌കി വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിന് പുത്തന്‍ ഊര്‍ജം നല്‍കുന്നതാണ് ഗ്ലന്‍ഫിഡിച്ചിന്റെ ഈ നേട്ടം. കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനം കുറക്കുന്നതിനുള്ള 17 പദ്ധതികള്‍ക്കുവേണ്ടി 10 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് ചിലവിടുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിലെ വാഹനങ്ങളില്‍ ഹൈഡ്രജന്‍ ഇന്ധനമാക്കുമെന്ന് ബിഎംഡബ്ല്യു അടുത്തിടെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



