റോഡിലെ കുഴി മൂലം 2020ൽ 3564 അപകടങ്ങൾ

റോഡിലെ കുഴികൾ മൂലം കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചത് 3,564 അപകടങ്ങൾ; എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കുറവ് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതു 2020ലാണെന്നും കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഢ്കരി രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു. റോഡ് അപകടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി ബഹുമുഖതന്ത്രത്തിനു രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗഢ്കരി വെളിപ്പെടുത്തി. റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയും റോഡുകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും എൻജിനീയറിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയും നിയമപാലനം കർശനമാക്കിയും അപകട ഘട്ടത്തിൽ അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കിയുമൊക്കെ സ്ഥിതിഗതി മെച്ചപ്പെടുത്താനാണു ശ്രമം.

നിരത്തുകളിലെ കുഴികൾ 2016ൽ 6,424 അപകടങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചിരുന്നു; 2017ലാവട്ടെ കുഴികൾ സൃഷ്ടിച്ച അപകടം 9,423 എണ്ണമായി കുതിച്ചുയർന്നു. തുടർന്ന് 2018ൽ കുഴികൾ മൂലമുള്ള അപകടങ്ങൾ 4,869 എണ്ണമായും 2019ൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ 4,775 ആയും താഴ്ന്നു. 2019ലെ മൊത്തം അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണമാവട്ടെ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നാലു ശതമാനം കുറവോടെ 4,49,002 ആയിരുന്നു. ഇതിൽ 3,19,028 അപകടങ്ങളും അമിതവേഗം മൂലം സംഭവിച്ചവയാണ്. മദ്യപിച്ചു വാഹനം ഓടിച്ചതിനാലും മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ഉപയോഗം മൂലവും സംഭവിച്ചതാവട്ടെ 12,256 അപകടങ്ങളാണ്.



ലെയ്ൻ ഗതാഗതത്തിലെ അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്തതും തെറ്റായ ദിശയിലൂടെ വാഹനം ഓടിച്ചതും മൂലം 2019ൽ 24,431 അപകടം സംഭവിച്ചെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്. ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റിനെ അവഗണണിച്ചതു മൂലമുണ്ടായ അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം 4,443 ആണ്. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതാവട്ടെ 10,522 അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു.

ബഹുവിധമായ കാരണങ്ങളാണു റോഡ് അപകടങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നതെന്നും ഗഢ്കരി വിശദീകരിച്ചു; വാഹന രൂപകൽപനയിലെ പിഴവും അമിതവേഗവും ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗവും മദ്യപിച്ചു വാഹനം ഓടിക്കുന്നതും മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും സ്വാധീനവും വാഹനങ്ങളിലെ അമിതഭാരവും സാങ്കേതിക തകരാറുകളും നിരത്തിലെ ഇരുട്ടുമൊക്കെ അപകടം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. സിഗ്നലുകളിൽ ചുവപ്പു ലൈറ്റിനെ അവഗണിക്കുന്നതിനു പുറമെ റോഡ് പരിപാലനത്തിലെ പാളിച്ചകളും കാലാവസ്ഥയും തെറ്റായ ദിശയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതും വാഹന പരിപാലനത്തിലെ പാളിച്ചകളും സൈക്കിൾ യാത്രികരും കാൽനട യാത്രക്കാരും വരുത്തുന്ന പിഴവുകളുമൊക്കെ അപകടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നുണ്ട്.



ദേശീയ പാതകളിലെ അപകടസാധ്യതയേറിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി പോരായ്മകളും പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഗഢ്കരി വെളിപ്പെടുത്തി. റോഡുകളുടെ ആസൂത്രണ, രൂപകൽപ്പനാ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സുരക്ഷയ്ക്കു പരിഗണന നൽകാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 4,408 കിലോമീറ്റർ ഇരട്ട വരിപ്പാതയും 2,913 കിലോമീറ്റർ നാലുവരിപ്പാതയും 1,099 കിലോമീറ്റർ ആറ്/എട്ടുവരിപ്പാതയും നിർമിച്ചതായും മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി ഗഢ്കരി അറിയിച്ചു. ‘വാഹൻ 4.0’ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതുവരെ 5,50,491 വൈദ്യുത ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളും 69,969 വൈദ്യുത-നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

