ഓഫ്റോഡ് മത്സരങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത ജീപ്പുകൾ; ഈ വണ്ടി ഈ റോഡിൽ ഓടില്ല!

ട്രാക്കിലും ഓഫ്റോഡുകളിലും രൂപമാറ്റം നടത്തി പറക്കുന്ന വണ്ടികൾ വെറുതേ പറക്കുകയല്ല. അതിനു പിന്നിൽ വ്യക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ലൈസൻസും പരിശീലനം നേടിയ ഡ്രൈവർമാരുമുണ്ട്. റാലി ഡ്രൈവറും കോട്ടയം സ്വദേശിയുമായ നൗഫൽ സയിദ് പറയുന്നു

ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മോട്ടർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്എംഎസ്‌സിഐ) ലൈസൻസ് ഉള്ളവരാണു റാലിയിലും റേസിങ് ട്രാക്കിലും വാഹനവുമായി ഇറങ്ങുന്നത്. എഫ്എംഎസ്‌സിഐ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണു വാഹനങ്ങളിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്നത്. ഇതു സാധാരണ റോഡിൽ ഓടിക്കാനുള്ളതല്ല. കാർ മറിഞ്ഞാൽ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള കേജ് (ഇരുമ്പു കൂട്) അടക്കം വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഘടിപ്പിക്കും. ഷോക് അബ്സോർബർ, ടയർ എന്നിവ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മാറ്റിവയ്ക്കും.



റേസിങ് ട്രാക്കിൽ പറക്കുന്നതു മാത്രമേ എല്ലാവരും കാണൂ. എന്നാൽ മത്സരത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുൻപു ഡ്രൈവറും നാവിഗേറ്ററും ഇതേ ട്രാക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യും. റെക്കേ എന്നാണ് ഇതിനു പേര്. ഇതുവഴി എടുക്കുന്ന നോട്ടുകളുടെയും ട്രാക്കിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണു റേസിങ്. ട്രാക്കിൽ വേറെയാരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണു വണ്ടികൾ പോകുന്നത്. ഇതുകണ്ടു രൂപമാറ്റം വരുത്തി റോഡിലേക്കു വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതു ശരിയല്ല.



English Summary: Modified Off Road Jeep Are Not Meant For Public Roads