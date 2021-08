കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ ഒളിംപിക് മെഡൽ നഷ്ടമായവർക്ക് ടാറ്റ ആൾട്രോസ് സമ്മാനം

ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ വെങ്കല മെഡൽ നഷ്ടമായവർക്ക് ആൾട്രോസ് സമ്മാനിക്കുമെന്നു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. ഒളിംപിക്സിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ഉജ്വല പ്രകടനത്തിലൂടെ യുവതലമുറയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ താരങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ച മികവിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഈ നടപടിയെന്നും കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു. ഒളിംപിക് വേദിയിൽ താരങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ച പ്രകടനത്തെ സ്വർണ നിലവാരം എന്നു വാഴ്ത്തുന്ന ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഇവർക്കു സമ്മാനിക്കുന്ന പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ആൾട്രോസ് ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് ഗോൾഡ് നിറത്തിലാവുമെന്നും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മെഡലുകൾക്കും വിജയപീഠത്തിലെ സ്ഥാനത്തിനുമപ്പുറമുള്ള നേട്ടമാണ് ഈ ഒളിംപിക്സ് ഇന്ത്യയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചതെന്നു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എതിരാളികളോടു പോരാടി വിജയപീഠത്തിനു തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്താൻ പോന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഇന്ത്യൻ കായിക താരങ്ങളുടെ മികവ് ആഘോഷിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തെ ഭാഗ്യമായി വേണം കരുതാൻ. മെഡൽ നേടാനോ വിജയപീഠത്തിൽ ഇടംപിടിക്കാനോ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹൃദയം കവരുന്നതിൽ ഈ താരങ്ങൾ വിജയിച്ചു. കൂടാതെ ഇവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആത്മസമർപ്പണവും ഭാവിയിലെ കായികതാരങ്ഹൾക്ക് പ്രചോദനമാവുമെന്നും ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര വിലയിരുത്തി.



തദ്ദേശീയമായ വാഹന ബ്രാൻഡ് എന്ന നിലയിൽ സ്വപ്നം കാണാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയും ലക്ഷ്യം നേടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ മഹത്വം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തിരിച്ചറിയുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിനെ നയിക്കുന്നതും ഇതേ സംസ്കാരമാണ്. സുരക്ഷിതത്വത്തിലും രൂപകൽപ്പനയിലും പ്രകടനക്ഷമതയിലുമൊക്കെ സുവർണ നിലവാരം കൈവരിച്ച് ആ വിഭാഗത്തിൽ പുത്തൻ നിലവാരം കൈവരിച്ച ചരിത്രമാണു ടാറ്റ ‘ആൾട്രോസി’ന്റേതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഒളിംപിക് കായിക മാമാങ്ക വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ യശസ് വാനോളമുയർത്തിയ ഈ താരങ്ങൾക്കുള്ള കമ്പനിയുടെ ആദരമായി ‘ആൾട്രോസ്’ കാറുകൾ കഴിവതും വേഗം കൈമാറുമെന്നും ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി.



