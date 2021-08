പരിശോധനയ്ക്ക് കൈകാണിച്ചു; പൊലീസുകാരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് കാർ- വിഡിയോ

വാഹനപരിശോധനയ്ക്കായി കൈകാണിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് കാർ നിർത്താതെ പോയി. പഞ്ചാബിലെ പട്യാലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. റോഡിലെ മറ്റാരോ എടുത്ത വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു െകാണ്ടാണ് അതിവേഗം കാർ കടന്നുപോകുന്നത്. കാറിന്‍റെ ബോണറ്റിലേക്ക് മറിഞ്ഞ പൊലീസുകാരൻ പിന്നീട് റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു. പരുക്കേറ്റ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലാണെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.



English Summary: Car driver drags cop when stopped for security check in Patiala