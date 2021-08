ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് തൽക്കാലമില്ലെന്നു റോയൽ എൻഫീൽഡ്

തിരക്കിട്ട് വൈദ്യുത വാഹന(ഇവി) വിഭാഗത്തിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനില്ലെന്നു ‘ബുള്ളറ്റ്’ നിർമാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ്. ഉചിതമായ സമയത്ത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാണു പദ്ധതിയെന്നും റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഉടമസ്ഥരായ ഐഷർ മോട്ടോഴ്സിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സിദ്ധാർഥ ലാൽ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ വികസനം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സമീപഭാവിയിൽ ഇത്തരം മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കമ്പനിക്കു പദ്ധതിയില്ല. വൈദ്യുത ബൈക്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിപണി വികസിക്കും വരെ കാത്തിരിക്കാനാണു കമ്പനിയുടെ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പനയിൽ വൈദ്യുത ബൈക്കുകളുടെ വിഹിതം നാമമാത്രമാണെന്നും ലാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



വൈദ്യുത വാഹന മേഖലയിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അണിയറയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആലോചനയില്ലെന്ന് ലാൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇ വി വികസനത്തിനായി കരുത്തുറ്റ സംഘത്തെയാണു റോയൽ എൻഫീൽഡ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിരുചി കണ്ടെത്താനും സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാനും മാതൃകകൾ തയാറാക്കാനുമൊക്കെ തീവ്രശ്രമം നടക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ വിപണി സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി ഇത്തരം ഇ ബൈക്കുകൾ തൽക്കാലം വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കാൻ കമ്പനി ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നു ലാൽ വിശദീകരിച്ചു.



വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഇ ബൈക്കുകളുടെ മൂല്യമുയരുകയും ഇത്തരം മോഡലുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ ഇക്കൊല്ലമോ സമീപ ഭാവിയിലോ അത്തരമൊരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയില്ലെന്നും ലാൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.



വൈദ്യുത വാഹന വിപണിയിലെ ദീർഘകാല സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിപണിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണു പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.



