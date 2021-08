ദശവത്സരാഘോഷം: ഒറ്റ ദിനം ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വിറ്റ് ഹീറോ

ദശവത്സരാഘോഷദിനത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ വിറ്റെന്നു ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്. ജാപ്പനീസ് പങ്കാളിയായ ഹോണ്ടയുമായി വഴിപിരിഞ്ഞു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ 10-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ആഭ്യന്തര, വിദേശ വിപണികളിലായി ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വിൽപ്പന കൈവരിച്ചെന്നാണു കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. നവരാത്രിയും ദീപാവലിയും പോലുള്ള ഉത്സവാഘോഷ വേളകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിൽപ്പനയാണിതെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2011 ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനായിരുന്നു ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ് ലണ്ടനിലെ ഒടു അരീനയിൽ പുതിയ ബ്രാൻഡ് അനാവരണം ചെയ്തത്.

ഉത്സവേതര വേളയിൽ ഒറ്റ നാളിൽ ഇത്രയും ഉയർന്ന വിൽപ്പന കൈവരിക്കുന്നത് പുതിയ ചരിത്രമാണെന്നു ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ് വിൽപ്പന, വിൽപ്പനാന്തര വിഭാഗം മേധാവി നവീൻ ചൗഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹീറോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വതന്ത്ര നിലയിലുള്ള യാത്രയിലെ ദശവത്സരാഘോഷം നിർണായക നാഴികക്കല്ലാണ്. ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനു പ്രഖ്യാപിച്ഛ ‘ഹീറോ ദിന’ത്തിൽ വൻതോതിൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോക്താക്കൾ കമ്പനിയിലുള്ള വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.



ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, വിദേശ വിപണികളിലും എൻട്രി, ഡീലക്സ്, പ്രീമിയം വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച വിൽപ്പനയാണു നേടാനായതെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്കൂട്ടറുകൾക്കും ധാരാളം ആവശ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടി വിൽപ്പനയാണ് ‘മാസ്ട്രോ എഡ്ജ് 125’, ഡെസ്റ്റിനി’, ‘പ്ലഷർ 110’ എന്നിവയടങ്ങുന്ന സ്കൂട്ടർ ശ്രേണി കൈവരിച്ചതെന്നും കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു. കൂടാതെ അടുത്തയിടെ വിപണിയിലെത്തിയ‘ഗ്ലാമർ എക്സ് ടെക്’, മാറ്റ് ഷീൽഡ് ഗോൾഡ് നിറത്തിലുള്ള ‘സ്പ്ലെൻഡർ’, ‘എക്സ്ട്രീം 160 ആർ’ എന്നീ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും ‘ഹീറോ ദിന’ വിൽപ്പനയിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകിയതായി ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ് വിലയിരുത്തുന്നു.



English Summary: Hero MotoCorp sold over 1 Lakh bikes, scooters in a day on its 10th Anniversary