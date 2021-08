2 വർഷം, 2 ലക്ഷം സെൽറ്റോസ്: വിപണിയിൽ പുതിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് കിയ

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിച്ച് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു ലക്ഷം സെൽറ്റോസ് എസ്‌യു വികൾ വിറ്റുപോയതായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നിർമാതാക്കളായ കിയ. കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ഒന്നര ലക്ഷം വാഹനങ്ങളും ഇക്കാലത്തിനിടെ വിറ്റഴിച്ചെന്നു കിയ ഇന്ത്യ വെളിപ്പെടുത്തി. ഹ്യുണ്ടേയ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപനമായ കിയയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള വിൽപന മൂന്നു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് പിന്നിട്ടെന്നാണു കണക്ക്; മൊത്തം വിൽപനയിൽ 66 ശതമാനത്തോളം സെൽറ്റോസിന്റെ സംഭാവനയാണ്.

സെൽറ്റോസിന്റെ മുന്തിയ വകഭേദങ്ങളാണു വിൽപനയിൽ 58 ശതമാനത്തോളം നേടിയെടുത്തതെന്നും കിയ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആകെ വിറ്റതിൽ 35% സെൽറ്റോസും’ ഓട്ടമാറ്റിക് മോഡലുകളാണ്. എസ്‌യുവിയുടെ വിൽപനയിൽ 45% ആയിരുന്നു ഡീസൽ എൻജിനുള്ള മോഡലുകളുടെ വിഹിതം. ഉപയോക്താക്കൾക്കു മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് വിൽപ്പനയിലെ ഇത്തരം നാഴികക്കല്ലുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നതെന്നു കിയ ഇന്ത്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് സെയിൽസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫിസറുമായ തേ ജിൻ പാർക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതുതലമുറ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അത്യാധുനികമായ പ്രീമിയം ഉൽപന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്ന കമ്പനിയുടെ തന്ത്രം ലക്ഷ്യം കണ്ടെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത്.



മാറുന്ന അഭിരുചികളെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ യാത്രാവാഹന വ്യവസായം പരിവർത്തനത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നും പാർക്ക് വിലയിരുത്തുന്നു. കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യയുമൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഉപയോക്താക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ മികവിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിന്റെയും ഫലമായാണു കിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 1.50 ലക്ഷം കണക്റ്റഡ് കാറുകൾ വിൽക്കാനായത്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 78% സംഭാവന സെൽറ്റോസിന്റെ വകയാണ്; 19% സൊണെറ്റിന്റെ വിഹിതവും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണു കിയ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ മൊത്തം വിൽപന ആദ്യ ലക്ഷം തികഞ്ഞത്; 2021 ജനുവരിയിൽ കമ്പനിയുടെ വിൽപന രണ്ടു ലക്ഷം യൂണിറ്റും ഈ മാസം മൂന്നു ലക്ഷം യൂണിറ്റും പിന്നിട്ടു.

English Summary: Kia Seltos SUV Crosses 2 Lakh Sales Mark Since Debut in 2019 in India