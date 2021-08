നോ പാർക്കിങ്ങിൽ ബൈക്ക്, പിഴ അടച്ചില്ല; ഉടമയെയും തൂക്കിയെടുത്ത് പൊലീസ്: വിഡിയോ

വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിരോധനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടു പോയാൽ പൊലീസ് പെറ്റി അടിക്കും ചിലപ്പോൾ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കും. എന്നാൽ പൊലീസ് വാഹനം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഉടമ അതിന് അനുവദിക്കാതിരുന്നാലോ? ഉടമയെ അടക്കം തൂക്കിയെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കും? അതേ ഈ പറച്ചിൽ സത്യമായിരിക്കുന്നു അങ്ങ് പുണെയിൽ.

നഗരത്തിലെ തിരക്കിൽ നോ പാർക്കിങ് ഏരിയായിലായിരുന്നു യുവാവ് ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തത്. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് വാഹനം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി. ഇതിനിടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ യുവാവ് ബൈക്കിൽ കയറിയിരുന്നു. യുവാവിനോട് പിഴ അടയ്ക്കാൻ പൊലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചുവെങ്കിലും ഇയാൾ തയാറായില്ല. ഇതോടെ ബൈക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി തൂക്കിയെടുത്തു. ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തയാറാകാതിരുന്ന യുവാവിനെയും ചേർത്താണ് ബൈക്ക് പൊലീസ് തൂക്കിയെടുത്തത്.



സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സോഷ്യൽമിഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ നിരവധി പേരാണ് വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. നോ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലായിരുന്നു ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് യുവാവ് ബൈക്കിൽ കയറി ഇരുന്നതെന്നും ട്രാഫിക് ഡിസിപി പറഞ്ഞു. തെറ്റ് മനസിലാക്കി യുവാവ് പിഴ അടച്ചെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



English Summary: Motorcycle Was Towed In Pune While Rider was on It