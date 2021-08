ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നിർമാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടേയ് മോട്ടോർ ഗ്രൂപ്പി(എച്ച് എം ജി)ന്റെ പുതിയ വൈദ്യുത കാർ രണ്ടു വർഷത്തിനകം നിരത്തിലെത്തും. നഗരയാത്രകൾക്കായി വികസിപ്പിക്കുന്ന, ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന ഈ കാറിന്റെ ഉൽപ്പാദനം 2023 മധ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കാനാണു ഹ്യുണ്ടേയിയുടെ പദ്ധതിയെന്നും വൈദ്യുത പവർട്രെയ്ൻ പങ്കാളിയായ ബോർഗ്വാർണർ വെളിപ്പെടുത്തി. പുതിയ വൈദ്യുത കാർ വികസനം സംബന്ധിച്ച് എച്ച് എം ജിയും ബോർഗ്വാർണറുമായി കരാറും ഒപ്പിട്ടു; ഗ്രൂപ്പിലെ ഏതു ബ്രാൻഡിലാവും ഈ കാർ വിപണിയിലെത്തുകയെന്നു കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഹ്യുണ്ടേയ്, കിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നിൽ ഈ വൈദ്യുത സിറ്റി കാർ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്താനാണു സാധ്യത.

കാറിനായി പുതിയ സംയോജിത ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് മൊഡ്യൂളാവും ബോർഗ്വാർണർ ലഭ്യമാക്കുക; മോട്ടോറും ഗീയർബോക്സും ഒറ്റ ബോൾട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന യൂണിറ്റാവുമെന്നതാണ് പ്രധാന സവിശേഷത. സ്ഥലം ലാഭിക്കാമെന്നതും നിലവിലെ വൈദ്യുത ഡ്രൈവ്ട്രെയ്നുകളെ അപേക്ഷിച്ചു ഭാരം കുറവാണെന്നതുമൊക്കെയാണ് ഈ സംയോജിത ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് മൊഡ്യൂളിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ.



നഗര വീഥികൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തുന്നതിനാൽ വൈദ്യുത കാറിന്റെ നീളം 3.50 മീറ്ററിനും 3.70 മീറ്ററിനും ഇടയിലാവുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. കാറിലെ വൈദ്യുത പവർട്രെയ്ൻ പരമാവധി 135 കിലോവാട്ട് അവർ(അഥവാ 181 ബി എച്ച് പി) കരുത്താണു സൃഷ്ടിക്കുക ബോർഗ്വാർണർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മൊഡ്യുലർ ഇൻവെർട്ടർ മോട്ടോറിന്റെ കരുത്ത് 100 ബി എച്ച് പി നിലവാരത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്നതിനാൽ പെട്രോൾ എൻജിനുള്ള ‘ഐ ടെന്നി’നോടു കിട പിടിക്കുന്ന പ്രകടനമാവും ഈ വൈദ്യുത കാർ കാഴ്ചവയ്ക്കുക.



ഹ്യുണ്ടേയിയുടെ വൈദ്യുത കാറായ ‘കോന’യിലെ 400 വോൾട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെയാവും പുതിയ മോഡലിലും കമ്പനി പിന്തുടരുക. 50 കിലോവാട്ട് അവർ അതിവേഗ ഡി സി ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് അര മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്താർ 160 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചാര പരിധി(റേഞ്ച്) നേടാം. ‘കോന ഇ വി’യെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കോടെയാവും ഈ സിറ്റി കാറിന്റെ വരവ്; 40 കിലോവാട്ട് അവർ ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി പായ്ക്കിന്റെ ‘റേഞ്ച്’ ഓരോ ചാർജിലും 350 കിലോമീറ്ററാവും.



English Summary: Hyundai's all-electric small car to go into production in 2023