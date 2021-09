236 കി.മീ ഓടുന്ന സ്കൂട്ടർ മാത്രമല്ല, സിംപിൾ എനർജിയുടെ ഭാവി പദ്ധതികളിൽ ഇ കാറും

ഇ സ്കൂട്ടറായ ‘സിംപിൾ വണ്ണു’മായി വൈദ്യുത വാഹന വിപണിയിൽ അരങ്ങേറിയ സിംപിൾ എനർജിക്കു വൈദ്യുത കാർ നിർമാണത്തിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 13 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണു ‘സിംപിൾ വൺ’ വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്നത്. ഭാവിയിൽ വൈദ്യുത കാറും അവതരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നു ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ വൈദ്യുത വാഹന നിർമാതാക്കളായ സിംപിൾ എനർജിയുടെ സ്ഥാപകനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ സുഹാസ് രാജ്കുമാർ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ‘ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ്’(ബി ടു ബി) ഉൽപന്നമാവും ഉടൻ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അടുത്ത വർഷത്തോടെ സിംപിൾ എനർജിയുടെ ഇ ബൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വരുന്ന ഒന്നര വർഷത്തിനകം പുതിയ പവർട്രെയ്നും വികസിപ്പിക്കുമെന്നു രാജ്കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. സിംപിൾ എനർജിയുടെ ഭാവി പദ്ധതികളിൽ വൈദ്യുത കാർ തീർച്ചയായുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗവേഷണ, വികസന ടീം വിപുലീകരിക്കുമെന്നും രാജ്കുമാർ വെളിപ്പെടുത്തി. നിലവിലുള്ള വാഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം; വാഹന വ്യവസായത്തിൽ തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണു സിംപിൾ എനർജിയുടെ പദ്ധതി.



അവസാന മൈൽ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സും പോലുള്ള മേഖലകളിലാവും സിംപിൾ എനർജി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയെന്നു രാജ്കുമാർ അറിയിച്ചു. ‘ബി ടു ബി’ മേഖലയ്ക്കുള്ള മോഡൽ നിലവിൽ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്; വർഷാവസാനത്തോടെ ഇതു വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കാനാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ബാറ്ററിയും മോട്ടോറും സിംപിൾ എനർജി സ്വയം വികസിപ്പിച്ചതാണെന്നും രാജ്കുമാർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ മേഖലകളിലെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഭാവിയിൽ ഏതുതരംവാഹനവും വികസിപ്പിക്കാനാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹൊസൂരിൽ 10 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദനശേഷിയുള്ള നിർമാണശാല സ്ഥാപിക്കാനും സിംപിൾ എനർജി തയാറെടുക്കുന്നുണ്ട്.



