മാലിന്യം പുറന്തള്ളാത്തതും നാവികരില്ലാത്തതുമായ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ചരക്കു കപ്പല്‍, യാര ബിര്‍ക്ക്‌ലാന്റ് ആദ്യ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. നോര്‍വേയിലെ രണ്ടു നഗരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ നാവികരില്ലാ ചരക്കുകപ്പല്‍ സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കപ്പലിന്റെ നിർമാതാക്കളായ യാര ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അറിയിക്കുന്നത്. കരയിലെ മൂന്ന് ഡാറ്റ കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്ററുകള്‍ വഴിയായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്‍ പോലും ഇല്ലാതെ നടുകടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലിനെ നിയന്ത്രിക്കുക.

2018ല്‍ ഫിന്‍ലാന്റില്‍ നാവികരില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പല്‍ നിർമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പൂർണമായും വൈദ്യുതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നാവികരില്ലാ കപ്പലാണ് ഇപ്പോള്‍ നോര്‍വേയില്‍ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാസവസ്തു നിർമാണ കമ്പനിയായ യാര ഇന്റര്‍നാഷണലാണ് വൈദ്യുതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ കപ്പൽ നിർമിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ചരക്കു നീക്കം റോഡില്‍ നിന്നു കടലിലേക്ക് ഇവര്‍ മാറ്റിയതും പരമാവധി മാലിന്യം പുറന്തള്ളുന്നത് കുറയ്ക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ്.



ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മാരിടൈം ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ആഗോള തലത്തിലെ ഹരിതവാതക ബഹിര്‍ഗമനത്തില്‍ രണ്ടര മുതല്‍ മൂന്നു ശതമാനം വരെ പുറന്തള്ളുന്നത് കപ്പലുകളാണ്. നോര്‍വേയില്‍ വൈദ്യുതി ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായി തന്നെ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികള്‍ വഴിയാണ് നിർമിക്കപ്പെടുന്നത്. ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ മാര്‍ഗത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി നിർമാണത്തില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനം കുറവാണ്.



40000 ചരക്കു ലോറികള്‍ക്ക് സമം



നാവികരഹിത മാലിന്യരഹിത കപ്പല്‍ നിർമിക്കുകയെന്ന ആശയം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ 2017ലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക സ്ഥാപനമായ കോങ്‌സ്ബര്‍ഗ് മാരിടൈമും കപ്പല്‍ നിർമാണ കമ്പനിയായ വാര്‍ഡുമാണ് ഇത്തരമൊരു കപ്പല്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ യാര ഇന്റര്‍നാഷണലിനെ സഹായിച്ചത്. പരമാവധി 13 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഈ ചരക്കുകപ്പലിന് 103 കണ്ടെയ്‌നറുകളും വഹിക്കാനാകും. 7MWh ബാറ്ററിയാണ് കപ്പലിന് ഇന്ധനമാകുന്നത്. സാധാരണ വൈദ്യുതി കാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആയിരം ഇരട്ടി ശേഷിയുണ്ട് ഈ കപ്പലിന്. പ്രതിവര്‍ഷം 40,000 ചരക്കുലോറികളില്‍ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ചരക്ക് യാര ബിര്‍ക്ക്‌ലാന്റില്‍ മാത്രം ഇതേ കാലയളവില്‍ കൊണ്ടുപോകാനാകും. ചരക്കു നീക്കത്തിന്റെ ചിലവും കുറയ്ക്കാനാകും.



തുടക്കത്തില്‍ കപ്പലില്‍ ചരക്ക് കയറ്റുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനും മനുഷ്യ സഹായം ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഭാവിയില്‍ ചരക്കു കയറ്റവും ഇറക്കലും കപ്പലിന്റെ യാത്രയും തുറമുഖത്ത് അടുക്കുന്നതും പുറപ്പെടുന്നതും അടക്കമുള്ള എല്ലാം മനുഷ്യരുടെ നേരിട്ടുള്ള സഹായമില്ലാതെ സാധ്യമാകും. സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്രെയിനുകളും കണ്ടെയ്‌നറുകള്‍ നീക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും അടക്കം വന്നാലേ ഇത് പ്രാവര്‍ത്തികമാവൂ. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഈ കപ്പലിനെ നീറ്റിലിറക്കാനാണ് യാര ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് 19ന്റെ വരവ് ഈ പദ്ധതിയേയും താളം തെറ്റിക്കുകയായിരുന്നു.



ചരക്കുകപ്പലുകളുടെ ഭാവി



യാര ബിര്‍ക്‌ലാന്റിനെ പോലുള്ളവയാണ് ഭാവിയിലെ ചരക്കുകപ്പലുകളെന്ന് നെതര്‍ലാന്റ്‌സിലെ ഡെല്‍ഫ്റ്റ് സര്‍വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസര്‍ റൂഡി നെജെന്‍ബോണ്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം ദീര്‍ഘദൂര ചരക്കു കപ്പല്‍ ഗതാഗതത്തില്‍ ഇത് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നതിന് വെല്ലുവിളികള്‍ ഏറെയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. യാര ബിര്‍ക്ക്‌ലാന്റ് പോവുന്ന തിരക്കു കുറഞ്ഞ തുറമുഖങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തിരക്കേറിയ തുറമുഖങ്ങളിലെ നീക്കങ്ങളാകും കൂടുതല്‍ വെല്ലുവിളിയാവുക. ഇത്തരം കപ്പലുകള്‍ക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനും അതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് സഞ്ചരിക്കാനും സാധിച്ചാല്‍ മാത്രമേ നാവികരില്ലാതെയുള്ള കപ്പലുകള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാവുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നുണ്ട്.



കപ്പലുകളിലെ തകരാറുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയില്‍ നാവികരാണ്. സ്വയം പരിശോധന നടത്താനും പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയും നാവികരില്ലാ കപ്പലുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി വരും. രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയിലുള്ള യാത്രകളാവുമ്പോള്‍ നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികളും ഇത്തരം കപ്പലുകള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാല്‍ ആരായിരിക്കും ഉത്തരവാദികള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ട്. പതിയെയാണെങ്കിലും നാവികരില്ലാ കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കാന്‍ തന്നെയാണ് സാധ്യതയെന്നും പ്രൊഫ. റൂഡി പറയുന്നു.



