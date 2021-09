വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത ‌കാറുമായി ബീച്ചിൽ കുടുങ്ങി, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ: വിഡിയോ

വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത കാറുമായി ബീച്ചിലിറങ്ങിയ യുവാവ് കടൽതീരത്ത് കുടുങ്ങി. ഗോവയിലെ മോർജിം ബീച്ചിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കടൽതീരത്തേക്ക് കാറുമായി ഇറങ്ങിയ വാഹനം തീരത്തെ മണലിൽ താഴ്‍ന്നു പോകുകയായിരുന്നു.

തിരയിൽ പെട്ട കാറിന്റെ വിഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്നാണ് അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ് അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കേസെടുത്ത് പൊലീസ് യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വാഹനം ഇറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കാറിറക്കിയതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കടൽവെള്ളം കയറിയ കാറിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: Car Driving on the Beach: Gets stuck in the sea