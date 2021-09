ഇന്ധന വിൽപന: നികുതിയായി കേന്ദ്രം വാരിയത് 3.35 ലക്ഷം കോടി രൂപ

പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിലൂടെ 2020–21 സാമ്പത്തിക വർഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാരിക്കൂട്ടിയത് 3.35 ലക്ഷം കോടി രൂപ. 2019–20ൽ ഇപ്രകാരം ലഭിച്ച 1.78 ലക്ഷം കോടി രൂപയെ അപേക്ഷിച്ച് 88% വർധനയാണിതെന്നും ലോക്സഭയിൽ നൽകിയ മറുപടിയിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കിലെ റെക്കോഡ് വർധനയുടെ പിൻബലത്തിലാണ് നികുതി വരുമാനത്തിലെ ഈ വൻകുതിപ്പ്. കോവിഡ് 19 മഹാമാരി പടരുന്നതു പോലെ തീർത്തും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക് നിരന്തരം ഉയരുന്നത് രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില ക്രമാതീതമായി വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ പെട്രോളിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക് ലീറ്ററിന് 19.98 രൂപയിൽ നിന്ന് 32.90 രൂപയായിട്ടാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. ഡീസലിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കാവട്ടെ ലീറ്ററിന് 15.83 രൂപയിൽ നിന്ന് 31.80 രൂപയായും ഉയർത്തി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില ഇടിഞ്ഞതു മൂലമുള്ള ലാഭം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് ഇന്ധനങ്ങളുടെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം. കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധന ആവശ്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയും കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്നു.



കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയെ തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ലോക്ഡൗണുമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുമാനം ഇതിലും ഉയരുമായിരുന്നെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഫലമായി രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വിൽപ്പന ഗണ്യമായി ഇടിഞ്ഞെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നിരന്തരമായ വർധനയാണു പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. മെട്രോ നഗരങ്ങളിലടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പെട്രോൾ വില ലീറ്ററിന് ഇതാദ്യമായി 100 രൂപ കടന്നു. അപൂർവം സ്ഥലങ്ങളിലാവട്ടെ ഡീസൽ വിലയും സെഞ്ചുറി തികച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളുമായി ഇരുപതോളം സ്ഥലങ്ങളിലാണു പെട്രോൾ വില 100 രൂപ കവിഞ്ഞത്; രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചിലയിടങ്ങളിലാണ് ഡീസൽ വിലയും ഇതേ നിലവാരം കൈവരിച്ചത്. എങ്കിലും ഒരു മാസത്തോളമായി രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില സ്ഥിരതയാർജിച്ചിട്ടുണ്ട്; കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാവട്ടെ വിലയിൽ നേരിയ ഇളവും ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും കേരളമടക്കമുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പെട്രോൾ വില ഇപ്പോഴും ലീറ്ററിന് 100 രൂപയ്ക്കും മുകളിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്.



