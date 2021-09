യുഎസിലും ഇലക്ട്രിക് വിപ്ലവം രചിക്കാൻ ഓല, ഇന്ത്യൻ നിർമിത ഇ സ്കൂട്ടർ അടുത്ത വർഷം

ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന വൈദ്യുത സ്കൂട്ടറായ എസ് വൺ യുഎസിലും വിൽപനയ്ക്കെത്തിക്കാൻ ഓല ഇലക്ട്രിക് ഒരുങ്ങുന്നു. അരങ്ങേറ്റ വേളയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച എസ് വൺ, അടുത്ത വർഷം ആദ്യം തന്നെ യുഎസിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണു ശ്രമമെന്നു കമ്പനി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഭവിഷ് അഗർവാൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യുത സ്കൂട്ടർ നിർമാണശാലയാണ് ഓല ഇലക്ട്രിക് തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമാണു നിലവിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായത്; ഈ ഘട്ടത്തിലെ വാർഷിക ഉൽപ്പാദന ശേഷിയായ 20 ലക്ഷം യൂണിറ്റും പ്രാദേശിക വിപണിക്കായി നീക്കിവയ്ക്കുമെന്ന് ഓല ഇലക്ട്രിക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുന്നതോടെ ഒരു കോടി വൈദ്യുത സ്കൂട്ടറുകളാവും ഈ ശാലയിൽ നിന്നു വർഷം തോറും പുറത്തിറങ്ങുക.

എങ്കിലും കയറ്റുമതിക്കായി അതു വരെ കാത്തിരിക്കില്ലെന്ന് അഗർവാൾ ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കി. കലിഫോണിയയിലെ സിലിക്കൺ വാലിയിൽ എപ്പോഴാവും എസ് വൺ ലഭിക്കുകയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അടുത്ത വർഷം ആദ്യം തന്നെ സ്കൂട്ടർ യു എസിലേക്കു കയറ്റുമതി തുടങ്ങും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്യ്ര ദിനത്തിലാണ് ഓല ഇലക്ട്രിക് ‘എസ് വൺ’, ‘എസ് വൺ പ്രോ’ ഇ സ്കൂട്ടറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. വൈദ്യുത വാഹന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആനുകുല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് പല സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്ത വിലയാണ്.



‌പത്തു നിറങ്ങളിലാണ് ഓലയുടെ ഇ സ്കൂട്ടറുകൾ വിൽപനയ്ക്കുള്ളത്; റദ്ദാക്കുന്ന പക്ഷം മടക്കിനൽകുമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ 499 രൂപ അഡ്വാൻസ് ഈടാക്കിയാണ് ഓല സ്കൂട്ടറിനുള്ള ബുക്കിങ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഓലയുടെ സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് കരുത്തേകുന്നത് 3.9 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ്; സ്കൂട്ടറിലെ വൈദ്യുത മോട്ടോറിന് 8.5 കിലോവാട്ട് വരെ കരുത്ത് സൃഷ്ടിക്കാനാവും. 750 വാട്സ് പോർട്ടബ്ൾ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ആറു മണിക്കൂറിൽ ഈ ബാറ്ററി പൂർണതോതിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം; ഓല സൂപ്പർ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം വെറും 18 മിനിറ്റിൽ ബാറ്ററി 50% ചാർജ് ആളും. ‘എസ് വൺ പ്രോ’യ്ക്ക് ഒറ്റ ചാർജിൽ 181 കിലോമീറ്ററും ‘എസ് വണ്ണി’ന് 120 കിലോമീറ്ററുമാണ് ഓല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സഞ്ചാര പരിധി(റേഞ്ച്).

കണക്ടിവിറ്റി സാധ്യതയോടെ പൂർണമായും ഡിജിറ്റലായ ഏഴ് ഇഞ്ച് ടച് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ, ക്രൂസ് കൺട്രോൾ, റിവേഴ്സ് മോഡ്, പൂർണ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിങ്, അതിവേഗ ചാർജിങ് സൗകര്യം എന്നിവയൊക്കെ ഓലയുടെ ഇ സ്കൂട്ടറിലുണ്ട്. സീറ്റിന് താഴെ 50 ലീറ്റർ സംഭരണ സ്ഥലവും ലഭ്യമാണ്. മൂന്നു റൈഡിങ് മോഡോടെയാണ് ‘എസ് വൺ പ്രോ’ എത്തുന്നത്; നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നു വെറും മൂന്നു സെക്കൻഡിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാൻ ഈ സ്കൂട്ടറിനാവും.

English Summary: Made-in-India Ola Electric S1 scooter to be shipped to US from early 2022