റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ചലഞ്ചിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വച്ച് മലയാളികൾ

ഗോവയിൽ നടന്ന റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ചലഞ്ചിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി മലയാളികളായ ആനന്ദ് മാഞ്ഞൂരാനും വിഷ്ണു രാജും. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയാണ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണര്‍ അപ്പ് കിരീടം‌ ഇവർ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 4 വരെയായിരുന്നു മത്സരം. ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്നുള്ള കബീറും ദുഷ്യന്തുമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.

ഓഫ് റോ‍ഡ് മത്സരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ദുർഘടം നിറഞ്ഞ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ചലഞ്ചിൽ ഇത്തവണ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ 21 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കെടിഎം ടീമിന്റെ മുഖ്യസാരഥിയായ ആനന്ദ് വി മാഞ്ഞൂരാൻ കോട്ടയം സ്വദേശിയും സഹസാരഥി വിഷ്‍ണുരാജ് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയുമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് 2019ല്‍ ഗോവയില്‍ നടന്ന റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ചലഞ്ചിലാണ് ഇവർ ഫസ്റ്റ് റണ്ണര്‍ അപ്പ് കിരീടം‌ സ്വന്തമാക്കിയത്.



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർഘടം പിടിച്ച റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് മലേഷ്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ചാപ്റ്ററാണ് ആർഎഫ്സി ഇന്ത്യ. 26 സ്റ്റേജുകളാണ് മത്സരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റേജിലേയും പോയിന്റുകളുടെ അടിസ്ഥനത്തിലാണ് വിജയിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ടീമിന് 2155 പോയിന്റ് ലഭിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ആനന്ദ് മാഞ്ഞൂരാന് 2144 പോയിന്റ് ലഭിച്ചു.



English Summary: Anand V. Manjooran and Vishnu Raj First Runner Up 2021 Rainforest Challenge