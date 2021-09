ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒറ്റ ദിനം 70 ഷോറൂം തുറന്നു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്

യാത്രാ വാഹന വിൽപ്പനയ്ക്കായുള്ള ഷോറൂം ശൃംഖല അതിവേഗം വിപുലീകരിച്ചു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 70 പുതിയ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളാണു കമ്പനി തുറന്നത്. ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പാണ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദബാദ് നഗരത്തിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഒറ്റ ദിവസം എട്ടു ഡീലർഷിപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചത്.

കർണാടകവും ആന്ധ്ര പ്രദേശും തെലങ്കാനയും തമിഴ്നാടും പുതുച്ചേരിയും കേരളവുമടങ്ങുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ 53 നഗരങ്ങളിലാണു ടാറ്റയുടെ പുതിയ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരേ നാളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായത്. വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളടക്കം ‘ന്യൂ ഫോറെവർ’ ശ്രേണിയിലെ മോഡലുകളാവും ഈ ഷോറൂമുകളിൽ ഇടംപിടിക്കുകയെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. പുതിയ 70 ഷോറൂമുകൾ കൂടിയായതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 272 ആയി ഉയർന്നു; രാജ്യത്തെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളാവട്ടെ 980ലെത്തി. ബെംഗളൂരുവിൽ ഏഴും ചെന്നൈയിൽ അഞ്ചും ഹൈദരബാദിലും കൊച്ചിയിലും നാലു വീതവും പുതിയ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കാണു തുടക്കമായത്. വൻനഗരങ്ങളിലായി ആകെ 32 പുതിയ ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ചെറു നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലുമായി 38 എണ്ണവും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.



രാജ്യത്തെ വാഹന വ്യവസായത്തിന് 28% വിൽപ്പനയാണു ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സംഭാവനയെന്നു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്(സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ കെയർ) രാജൻ അംബ വിശദീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിപണികളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാവേണ്ടത് തന്ത്രപരമായ അനിവാര്യതയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ 12.1% വിപണി വിഹിതമാണു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിനുള്ളത്; ‘ന്യൂ ഫോറെവർ’ ശ്രേണി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനായാസ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു ഷോറൂം ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



