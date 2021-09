1.81 ലക്ഷം കാർ പരിശോധിക്കാൻ മാരുതി, തകരാർ സൗജന്യമായി പരിഹരിച്ച് നൽകും

മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ യൂണിറ്റിൽ തകരാർ സംശയിച്ച് രാജ്യത്തെ പ്രധാന വാഹന നിർമാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്(എം എസ് ഐ എൽ) 1,81,754 കാറുകൾ തിരിച്ചുവിളിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നു. സിയാസ്, എർട്ടിഗ, വിറ്റാര ബ്രേസ, എസ് ക്രോസ്, എക്സ് എൽ സിക്സ് എന്നീ മോഡലുകളുടെ പെട്രോൾ വകഭേദങ്ങളിലാണ് നിർമാണ തകരാർ സംശയിക്കുന്നത്. 2018 മാർച്ച് നാലിനും 2020 ഒക്ടോബർ 27നുമിടയ്ക്കു നിർമിച്ച വാഹനങ്ങൾക്കാണു പരിശോധന ആവശ്യമുള്ളതെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ നിർമാതാക്കളെ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ അംഗീകൃത വർക്ഷോപ്പുകൾ വിവരം അറിയിക്കും. തുടർന്ന് വാഹനം വർക്ഷോപ്പിലെത്തിച്ചാൽ തകരാറുള്ള ഭാഗം സൗജന്യമായി മാറ്റി നൽകുമെന്നാണു മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വാഗ്ദാനം.

നവംബർ ആദ്യ ആഴ്ച മുതലാവും വാഹന പരിശോധനയും തകരാർ പരിഹരിക്കലും ആരംഭിക്കുകയെന്നും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. നിർദിഷ്ട പരിശോധന പൂർത്തിയാവും വരെ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതും ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളിൽ നേരിട്ടു വെള്ളം വീഴുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്നും കമ്പനി നിർദേശിക്കുന്നു.



പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്. ‘എർട്ടിഗ’, ‘വിറ്റാര ബ്രേസ’ ഉടമസ്ഥർക്ക് www.marutisuzuki.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ ‘Imp Customer Info‘ ലിങ്ക് മുഖേന പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള വാഹനം കണ്ടെത്താം. ‘സിയാസ്’, ‘എക്സ് എൽ സിക്സ്’, ‘എസ് ക്രോസ്’ ഉടമകൾക്ക് www.nexaexperience.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാവുക. വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് വാഹനത്തിന്റെ ഷാസി നമ്പർ (എംഎത്രീ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന 14 അക്ക ആൽഫ — ന്യൂമറിക് നമ്പർ) നൽകിയാൽ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാം. വാഹനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സിലും റജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകളിലും ഐ ഡി പ്ലേറ്റിലുമൊക്കെ ഷാസി നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



നിർമാണ തകരാറിന്റെ പേരിൽ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കാണു നവംബറിൽ തുടക്കമാവുന്നത്. 2020 ജൂലൈയിൽ ഇന്ധന പമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ കമ്പനി 1,34,885 കാറുകൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചു പരിശോധിച്ചിരുന്നു; ‘വാഗൻ ആറും’ ‘ബലേനൊ’യുമാണ് അന്നു തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഹെഡ്ലാംപ് പരിശോധിക്കാനായി 40,453 ‘ഈകൊ’ വാനുകളും മാരുതി സുസുക്കി തിരിച്ചുവിളിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Maruti Suzuki to proactively recall 181,754 units of some petrol variants of Ciaz, Ertiga, Vitara Brezza, S-Cross and XL6