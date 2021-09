കാൽ ലക്ഷം ഡോളർ വിലയുള്ള വൈദ്യുത കാർ 2023ൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്നു യു എസ് വൈദ്യുത വാഹന നിർമാതാക്കളായ ടെസ്‌ലയുടെ സ്ഥാപകനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ ഇലോൺ മസ്ക്. സ്റ്റീയറിങ് വീൽ പോലുള്ള പരമ്പരാഗത സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെയാവും 25,000 ഡോളർ(ഏകദേശം 18.25 ലക്ഷം രൂപ) വിലമതിക്കുന്ന കാറിന്റെ വരവെന്നും അദ്ദേഹം കമ്പനി ജീവനക്കാരുമായുള്ള സംവാദത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ബാറ്ററി സെൽ, ബാറ്ററി നിർമാണ മേഖലകളിൽ കമ്പനി സ്വായത്തമാക്കുന്ന പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളാവും ഈ കാറിന്റെ വില പിടിച്ചുനിർത്താൻ സഹായിക്കുകെയന്നും മസ്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പിൻബലത്തിൽ ബാറ്ററിയുടെ വില പകുതിയോളമായി കുറയ്ക്കനാവുമെന്നാണു ടെസ്ലയുടെ പ്രതീക്ഷ.

ഹാച്ച്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഈ വൈദ്യുത കാറിന്റെ നിർമാണത്തിനു വേദിയാവുക ഷാങ്ഹായിലെ ഗിഗാഫാക്ടറിയാവും. വിവിധ ലോക വിപണികളിലേക്കു ചൈനയിൽ നിന്ന് ഈ വൈദ്യുത ഹാച്ച്ബാക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാണു ട്സെലയുടെ പദ്ധതി. അതിനിടെ യു എസിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കു നേരിട്ടു വൈദ്യുതി വിൽക്കാനും ടെസ്ല നീക്കം തുടങ്ങി. ഉപസ്ഥാപനമായ ടെസ്ല എനർജി വെഞ്ച്വേഴ്സ് മുഖേന റീട്ടെയ്ൽ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊവൈഡർ(ആർ ഇ പി) ആയി മാറാനുള്ള അപേക്ഷയാണു ടെസ്ല, ടെക്സസിലെ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് കമ്മിഷനു സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലും യു കെയിലും ടെസ്ല വൈദ്യുതി വിൽപ്പനയ്ക്കു റീട്ടെയ്ൽ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാൻ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്; വീടുകളിലെ ഊർജ ശേഖരം സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും ടെസ്ലയുടെ പ്രവർത്തനം.



ഫ്ളോറിഡയിൽ നിർമാണത്തിലുളഅള ആഡംബര പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിൽ ടെസ്ല പൂർണതോതിലുള്ള എനർജി ഇക്കോസിസ്റ്റം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അടുത്തയിടെ വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. സൗരോർജവും ബാറ്ററികളും വൈദ്യുത വാഹന ചാർജറുകളുമൊക്കെ സമന്വയിക്കുന്ന പൂർണതോതിലുള്ള ഊർജ വ്യവസ്ഥയാണു ടെസ്ല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. സൗരോർജ പാനലുകളും പവർവാൾ ഹോം ബാറ്ററി പായ്ക്കുകളും വൈദ്യുത വാഹന പായ്ക്കുകളുമുൾപ്പെടുന്ന എനർജി ഇകോസിസ്റ്റം ടെസ്ല മറ്റു കമ്പനികൾക്കും ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Tesla aims to Release $25,000 Electric car in 2023, Likely will not have a Steering Wheel