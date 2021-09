ഇനിവരുന്ന യുഗം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടേതാണ്, ഇലക്ട്രിക് ഹൃദയവുമായി നിരവധി സ്കൂട്ടറുകളും കാറുകളും വിപണിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നിരത്തുകളിലേക്ക് നിരവധി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ചോദ്യചിഹ്നമായി പടരുകയാണ് 5–ാം നിലയിലെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം.

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ നിരത്തിലെത്താനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ ചിത്രം അഞ്ചാം നിലയിലെ അടുക്കളയിൽ കയറിയതിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു കഥയുണ്ട്. ബെംഗളുരുവിലെ വിഷ് ഗണ്ടി എന്ന യുവാവാണ് തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ചിത്രം സഹിതം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പറഞ്ഞത്.



കഴിഞ്ഞ നാലുമാസമായി ഫ്ലാറ്റിന്റെ പാർക്കിങ് സ്പെയ്സിൽ ഒരു ചാർജിങ് പോയിന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുമായി ഏറെ സംസാരിച്ചെങ്കിലും ചാർജിങ് പോയിന്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ അവർ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സ്കൂട്ടർ ലിഫ്റ്റിൽ കയറ്റി 5–ാം നിലയിലെ ഫ്ലാറ്റിലെ അടുക്കളയിൽ എത്തിച്ച് ചാർജ് ചെയ്തത്. ‍‍ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന കാപ്പിറ്റലായ ബെംഗളൂരുവിൽ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലാണ് തനിക്ക് ഈ ദുരവസ്ഥ നേരിട്ടതെന്ന് വിഷ് പറയുന്നു.



സ്വന്തമായി പാർക്കിങ് സ്ഥലം ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് യുവാവിന് ചാർജിങ് പോയിന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാതിരുന്നതെന്ന് റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് വയ്ക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.



English Summary: Owner charges Electric Scooter in 5th floor After Apartment denies Permission for charging Point