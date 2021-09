ഇക്യുസി വിൽപന 50 നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ്

വൈദ്യുത സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എസ് യു വി)മായ ഇക്യുസിയുടെ വിൽപന രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഡീലർഷിപ്പുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നു ജർമൻ ആഡംബര കാർ നിർമാതാക്കളായ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഇക്യുസി നിലവിൽ ആറു നഗരങ്ങളിലെ 14 ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ മാത്രമാണു വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാൽ. വിപണനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി തന്നെ ഈ വൈദ്യുത എസ് യു വി ലഭ്യമാക്കാനാണു മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിന്റെ പദ്ധതി.

ഒക്ടോബറിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയ ‘ഇ ക്യു സി’ക്ക് 99.30 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഷോറൂം വില. ആദ്യ ബാച്ചിലെ കാറുകൾ വിറ്റുപോയതോടെ ‘ഇ ക്യു സി’ക്കുള്ള ബുക്കിങ് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വിൽപ്പന രാജ്യവ്യാപകമാക്കുന്നതിനൊപ്പം അടുത്ത ബാച്ച് ‘ഇ ക്യു സി’ക്കുള്ള ബുക്കിങ്ങും സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതായി മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ 50 നഗരങ്ങളിലെ 94 കേന്ദ്രങ്ങളിലും ‘ഇ ക്യു സി’യുടെ വിൽപ്പനാന്തര സേവനം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയതായി മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, രാജ്യത്തെവിടെയായാലും ‘ഇ ക്യു സി’ ഉടമകൾക്കു മികച്ച സേവനവും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ(ഇ വി) വ്യാപകമാക്കാനായി ‘ഇ വി ആദ്യം മുതൽ ഇ വി മാത്രം’(ഇ വി ഫസ്റ്റ് ടു ഇ വി ഒൺലി) എന്ന വിപണനതന്ത്രമാണ് കമ്പനി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ഇന്ത്യ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ മാർട്ടിൻ ഷ്വെങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. ആദ്യ ബാച്ച് ‘ഇ ക്യു സി’ക്കു മികച്ച വരവേൽപ്പ് ലഭിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയിലും വൈദ്യുത കാറുകൾക്കു മികച്ച ഭാവിയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണു കമ്പനി. പരിഷ്കരിച്ച 11 കിലോവാട്ട് ഓൺ ബോഡ് ചാർജർ സഹിതമാണ് ഇപ്പോൾ ‘ഇ ക്യു സി’ ലഭ്യമാവുന്നത്; ഇതോടെ എസ് യു വിയിലെ 80 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഏഴര മണിക്കൂറിൽ പൂർണമായും ചാർജ് ചെയ്യാനാവും. നേരത്തെ കാറിലെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് 10 ശതമാനതിൽ നിന്ന് 100% വരെ എത്താൻ 11 മണിക്കൂർ എടുത്തിരുന്ന സ്ഥാനത്താണിത്.



English Summary: Mercedes-Benz EQC to be sold from 50 cities