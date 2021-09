ട്രാഫിക് സിഗ്‌നൽ ലംഘിച്ച് ബൈക്കിനെ ഇടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോയ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് പൊലീസ്. ഹൈദരാബാദിലെ മൈലാർദേവ്പള്ളി ദുർഗാ നഗർ എക്സ് റോഡിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ചുവന്ന സിഗ്‌നൽ അവഗണിച്ച് വലതുവശത്തേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച വാഹനം ബൈക്ക് യാത്രികനെ ഇടിച്ചിടുകയായിരുന്നു.

അപകടത്തിന് ശേഷം ബൈക്ക് യാത്രികൻ വാഹനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എസ്‍യുവി ഡ്രൈവർ നിർത്താതെ ഓടിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.



അപകടം നടന്നാൽ ഡ്രൈവർ ചെയ്യേണ്ടത്



∙ അപകടങ്ങൾ നടന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കണം, വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തുവയ്ക്കുന്നത് നല്ലത്.



∙ ആർക്കും പരുക്കുപറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത ചെറിയ അപകടങ്ങളാണെങ്കിൽ വാഹനം റോഡരികിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താം.



∙ അപകടം നടന്നാലുടൻ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാതെ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയോ ആംബുലൻസ് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാം.



