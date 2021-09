ലേലത്തിൽ ‘ടോപ്പർ’ ആവാൻ ഹാർലിയുടെ സ്കൂട്ടർ

യു എസിലെ ഇതിഹാസ മാനങ്ങളുള്ള മോട്ടർ സൈക്കിൾ നിർമാതാക്കളായ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ പണ്ട് സ്കൂട്ടർ നിർമിച്ചിരുന്നു; 1950കളിൽ ജപ്പാനിലെ ഹോണ്ടയോടു മത്സരിക്കാൻ പുറത്തിറക്കിയ ആ സ്കൂട്ടറിനു പേര് ‘ടോപ്പർ’. അഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷം ഹാർലി സ്കൂട്ടർ ഉൽപാദനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തോളം ‘ടോപ്പർ’ മാത്രമാണു നിരത്തിലെത്തിയത്. അങ്ങനെ അധികമാരും നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അപൂർവ മോഡലായ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ ‘ടോപ്പർ’ ഇപ്പോഴിതാ മെക്കം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ലാസ് വേഗാസ് മോട്ടർ സൈക്കിൾസ് 2022’ ലേലത്തിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്നു. ‍

സ്കൂട്ടറിനു കരുത്തേകുന്നത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണ്; അഞ്ചിനും ഒൻപതിനുമിടയ്ക്ക് ബി എച്ച് പി കരുത്താണ് ഈ എൻജിൻ സൃഷ്ടിക്കുക. മൂന്നു വകഭേദങ്ങളിൽ വിൽപനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ ‘ടോപ്പറി’ന്റെ ഏതു പതിപ്പാണ് ലേലത്തിനെത്തുന്നതെന്നു സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നിൽ 20 ഇഞ്ച് വീൽ സഹിതമായിരുന്നു ‘ടോപ്പറി’ന്റെ വരവ്; സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ടാക്കാനുള്ള ‘ചരട്’ ക്രോം സ്പർശമുള്ള ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. അറുപതുകളിലെ പതിവു പോലെ ഫൈബർ ഗ്ലാസും സ്റ്റാംപ്ഡ് സ്റ്റീലും ഉപയോഗിച്ചാണു സ്കൂട്ടറിന്റെ നിർമാണം.

പ്രകടനത്തിൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ നിർമിച്ച മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെ പെരുമയൊന്നും ‘ടോപ്പറി’ന് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല. എങ്കിലും വാഹന ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവത എന്ന നിലയിൽകമ്പനി നിർമിച്ച ഏക സ്കൂട്ടർ സ്വന്തമാക്കാൻ ധാരാളം പേരെത്തുമെന്നാണു ലേല സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ. 2022 ജനുവരി 25 മുതൽ 29 വരെയാണു മെക്കം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ലാസ് വേഗാസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് 2022’.

